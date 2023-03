Brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO

Oppgjøret mellom partene går dermed til megling.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid under overrekkelsen av krav mandag denne uken.

Partene i arbeidslivet har ikke blitt enige i forhandlingene i årets lønnsoppgjør, opplyser NHO i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Bruddet i forhandlingene gjør at det blir megling hos Riksmekleren.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid møter pressen klokken 18.30 for å kommentere bruddet.

Forhandlingene startet mandag denne uken, med NHO på arbeidsgiversiden og LO og YS på arbeidstakersiden. Torsdag var i utgangspunktet siste forhandlingsdag, og fristen for å bli enige var midnatt natt til fredag.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, som betyr at det stort sett bare skal forhandles om lønn. Siste forhandlingsdag er torsdag. Om det blir enighet eller brudd i forhandlingene blir dermed i utgangspunktet klart senest natt til fredag.

LO varslet i forkant av forhandlingene at de vil kreve økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret, altså at lønnen skal stige mer enn prisene.

NHO mener på sin side at lønnsoppgjøret ikke må gå utover bedriftenes konkurranseevne eller bidra til ytterligere prisvekst.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått at prisveksten i år blir 4,9 prosent, i sin rapport som legger et grunnlag for lønnsoppgjøret.