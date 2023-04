Industritopper mener Norge bør diskutere EU-medlemskap på nytt

Aker-sjef Øyvind Eriksen tror blant annet pandemien kan ha gjort folk mer positive til norsk EU-medlemskap.

Fra venstre: Yara-sjef Svein Tore Holsether, Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim og Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Pandemi, krig i Europa og en begynnende handelskrig i kjølvannet av USAs gigantiske grønne skattepakke «Inflation Reduction Act» (IRA) – mye har skjedd de siste årene.

For ikke å snakke om hvor mye som har skjedd siden forrige folkeavstemning om EU-medlemskap i Norge i 1994.

Det har utløst nye debatter om norsk EU-medlemskap. Høyre vil ha utredning, Senterpartiet og SV sier tydelig nei.

Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim, Aker-sjef Øyvind Eriksen og Yara-sjef Svein Tore Holsether mener at en debatt er på tide – og at å delta mer aktivt i EU ville vært en fordel.

Det humres lett rundt bordet da E24 tar opp EU-spørsmålet i et intervju om kraftutbygging med konsernsjefene i Hydro, Aker og Yara. Både industritoppene og kommunikasjonsrådgiverne deres vet at det er et følsomt tema.

De tillater seg likevel å være mer eller mindre tydelige.

– Spørsmålet er om vi ønsker å sitte rundt bordet når EUs fremtid defineres. Og som regel er det bedre å være til stede enn å stå på gangen, sier Eriksen.

– Helt avgjørende

Konsernsjefene påpeker at Norge allerede er tett knyttet til EU gjennom EØS-avtalen og deltagelse EUs indre marked.

– For Hydro, som er Europas største aluminiumsprodusent og som eksporterer 99 prosent av det vi produserer i Norge, så er tilgangen til markedet helt avgjørende. Så ser vi hvordan vi påvirkes av EU, uten at vi sitter ved bordet, sier Aasheim, og slutter seg til Eriksens oppfatning om at det er på tide å vurdere EU-medlemskap på nytt.

En meningsmåling NRK nylig gjennomførte, viste at motstanden mot EU-medlemskap fortsatt er sterk i Norge. Samtidig er unge de mest usikre på hva de ville stemt i en eventuell folkeavstemning. Ifølge undersøkelsen ville 52 prosent stemt nei til EU hvis det var folkeavstemning i morgen - mot 27 prosent som ville stemt ja. 21 prosent ville ikke stemt.

Blant dem under 30 var det 35 prosent som ikke var sikre, og dermed ville latt være å stemme. I denne aldersgruppen ville 37 prosent stemme nei til EU, og 28 prosent ville stemme ja.

Tror folks oppfatning er endret

Yara-sjef og NHO-president Svein Tore Holsether har vært en tydelig stemme i diskusjonen rundt hvordan EU og Norge burde svare på president Bidens grønne milliardpakke. Regjeringen jobber samtidig for å få Norge med i en eventuell avtale mellom EU og USA for å unngå at europeiske varer mister konkurransekraft på det amerikanske markedet.

USA har fått kritikk for å introdusere proteksjonistisk politikk, og gå imot Verdens Handelsorganisasjon, WTO.

– Vi har hatt en enorm velstandsøkning på grunn av globalisering, og så ser vi at det blir mer regionalisering nå. Da er det jo en fare for å bli stående utenfor. Det er noen fordeler ved å sitte rundt bordet og fremme sine meninger, det må vi være ekstra bevisste på nå, sier Holsether.

Eriksen tror både pandemi, krig og klimakrise kan ha endret befolkningens holdning til norsk EU-medlemskap.

– Vi har vært gjennom tre veldig annerledes og rare år, som har minnet oss alle om hvor knyttet vi er til Europa og verden for øvrig. Forståelsen for at vi må håndtere noen store oppgaver i samarbeid med verden for øvrig, og da særlig Europa, den tror jeg er større for de fleste i dag enn den var før pandemien, sier Eriksen.