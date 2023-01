Svakere vekst for Thansen: – Forhand­linger har gått i stå

Den danske Biltema-konkurrenten passerte i fjor for første gang en halv milliard i omsetning. Veksten har vært kraftig de siste par årene, men tøffere tider tvinger nå takten ned.

TØFFERE TIDER: – Flere av butikkåpningene vi skulle ta i fjor, har blitt utsatt til i år. Og noen til og med helt til 2024, sier Thansen-sjef Igor Petrovic.

– Denne butikken hadde god økonomi tidligere, så jeg er veldig spent på å se hvordan det blir med fullt sortiment og monteringshall, sier Thansen-sjef Igor Petrovic.

Det er åpningsdag for butikken på Vestby storsenter. Den lå tidligere i Ski, men er nå flyttet inn i nesten dobbelt så store lokaler i «varehuskommunen» Vestby.

Etter inntredenen i det norske markedet i 2017, har den danske bilutstyrskjeden Thansen vokst til 41 butikker.

Med rundt 10 butikkåpninger hvert av de siste par årene, har omsetningen skutt opp.

Petrovic uttalte i fjor vår at selskapet siktet på 700 millioner i omsetning i 2022. Det var før den økonomiske uroen hadde slått inn for full kraft.

Norgessjefen er foreløpig tilbakeholden med nøyaktige tall for fjoråret, men forteller at det ble «minst 15 prosent vekst».

15 prosent opp fra 496 millioner kroner i 2021 er lik 570 millioner kroner.

Utsatte åpninger

Petrovic forteller at det økonomiske landskapet har tvunget Thansen til å ta ned veksttakten noe.

– Flere av butikkåpningene vi skulle ta i fjor, har blitt utsatt til i år. Og noen til og med helt til 2024. På flere av prosjektene vi skulle signert, har forhandlingene gått i stå.

Han forteller om uroligheter på leie- og byggemarkedet, med utbyggere som avventer situasjonen grunnet høye kostnader.

– Vi må anerkjenne at vi har mistet noen prosjekter, men vi åpnet likevel fire butikker i fjor, noe vi synes er flott. Og vi åpner fire til første halvår 2023. Så ønsker vi helst å åpne enda flere, men ikke til hvilken som helst pris. Når markedet er tilbake, er vi imidlertid klar til å trykke på gassen så snart vi kan.

Millioner på markedsføring

Da Thansen kom inn i Norge i 2017, var det gjennom oppkjøp av Torshov Bilrekvisitas 13 butikker.

SOLID VEKST: På få år har Thansen-sjef Igor Petrovic sett kjeden vokse til over 40 butikker i Norge.

Som helt ny aktør i konkurranse med etablerte kjeder som Biltema, Bilxtra og Mekonomen, har identitet vært Thansens største utfordring, ifølge Petrovic.

– Vi visste at vi gikk inn i et marked med god konkurranse, men vi visste også at vi har et eget konsept og forretningsmodell som skiller oss fra de andre.

Han forteller at Thansen har jobbet med å bygge merkevare på to måter: Gjennom å åpne nye butikker og gjennom markedsføring.

– Vi bruker mellom 35 og 40 millioner i året på markedsføring, og det kommer vi til å fortsette med, sier han.

Har snudd minus til pluss

Torshov Bilrekvisita hadde gått med underskudd siden 2008 da Thansen tok over.

I 2020 ble rekken med tapsår brutt og i 2021 økte overskuddet til 25 millioner. Petrovic forteller at også fjoråret ble lønnsomt.

– Etter oppkjøpet i 2017 tok vi en fullstendig gjennomgang av driften, lagde kjedeavtaler på alt, reduserte antallet eksterne leverandører og fikk inn vår egen merkevare. Dette er produkter som vi er veldig stolte av, og som vi mener er til den beste pris.

Thansen-sjefen forteller at de ikke har lagt ned noen av de 13 butikkene de tok over i 2017, men at hele 10 av dem er blitt flyttet til større lokaler.

– Det jobber vi også med for de tre siste.

– Ikke vår verste og tyngste konkurrent

I tillegg til Vestby-butikken planlegger Thansen butikkåpning i Stavanger, Sandefjord og Hamar første halvår.

På Vestby er Petrovic forhåpningsfull til effekten de vil få fra trekkplasteret som er Vestby Fashion Outlet.

Andre steder opplever de noe av den samme effekten fra Biltema, som Petrovic ikke anser som en helt direkte konkurrent siden de kun fører egne merkevarer.

FLERE OM BEINET: En rekke kjeder konkurrerer om kundene i samme segment. Thansen møter konkurranse fra etablerte kjeder som Biltema, Bilxtra og Mekonomen.

– Men Bilxtra er spot on, der er konkurransen én til én.

– Hvordan oppleves konkurransen?

– Nei, vi ser at de stenger noen butikker her og der, så... you tell me.

Utsagnet imponerer ikke Bilxtra-sjef Morten Birkeland.

– Vi har flyttet et par butikker, men det er ingen nedleggelser hos oss.

Skulle man ønske å måle kjedene opp mot hverandre, foreslår Birkeland snarere at man ser på siste tilgjengelige regnskap, for 2021.

– Vi hadde 185 millioner i resultat av en omsetning på 900 millioner.

Birkeland legger til at han opplever konkurransen i markedet som nådeløs, og at Thansen er én av mange som bidrar til det, men at de «ikke er Bilxtras verste og tyngste» konkurrent.

– Vi er her for å tjene penger alle sammen og håper i det minste at konkurrentene våre ikke er destruktive i den sammenheng.