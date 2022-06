SAS etter streikevarsel: – Sjokkerende dårlig virkelighetsforståelse

Det kriserammede flyselskapet slår tilbake etter pilotenes streikevarsel. – Velger konflikt fremfor forhandlinger.

Det stormer rundt flyselskapet SAS for øyeblikket.

SAS Pilot Group varslet torsdag ettermiddag storstreik i SAS dersom de ikke kommer til enighet med selskapet innen 29. juni. Rundt 900 piloter kan gå ut i streik samtidig som selskapet står i en svært vanskelig finansiell situasjon.

– Dette viser en sjokkerende dårlig virkelighetsforståelse for hvilken situasjon SAS befinner seg i akkurat nå, sier pressesjef Tonje Bjerve Sund i SAS til E24.

Hun trekker frem kriseplanen SAS Forward som skal kutte milliarder i kostnader, samtidig som selskapet må hente penger og konvertere gjeld til aksjer.

– Planen krever at alle deltar, og det inkluderer pilotene, understreker Sund.

– Med dagens varsel viser pilotforeningen at de velger konflikt fremfor forhandlinger, og dermed ikke bidrar til planen.

– Skal være en megling her

– Det er viktig å understreke at det skal være en megling her, og vi setter vår lit til at en tredjepart som Medlingsinstituttet kan bidra til en løsning, sier Sund.

Medlingsinstituttet har i stor grad samme oppgaver som Riksmekleren i Norge. Formelt innledes det megling hos disse to og den danske motsatsen deres, men tidligere har det svenske Medlingsinstiuttet ta en hovedrolle i forhandlinger rundt SAS.

Sund sier at pilotene har krevd «vetorett på nøkkelbeslutninger de ikke liker, som ledelsen og styret har ansvar for å ta.

– Det at de ikke bidrar til sin del av SAS Forward-planen og at de krever vetorett i dagens situasjon for SAS viser en forståelse for virkeligheten som vi ikke kjenner oss igjen i.

– En strek nå vil være svært ødeleggende for selskapet, det er det ingen tvil om. Det vil risikere fremtiden til selskapet, jobbene til tusenvis av kolleger, og vil være dypt ulykkelig for kundene, sier Sund.

Hun håper nå pilotene vil «innse hva som står på spill» når de møtes til megling.

Pilotene: – Må velge samarbeid fremfor konflikt

I en pressemelding i forbindelse med streikevarselet sa SAS Pilot Groups leder Martin Lindgren at ledelsen i selskapet har konstruert en selskapsstruktur som «bryter med den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen».

– Hvis SAS kan opprette bemanningsselskaper og på den måten omgå overenskomster og avtaler med deres ansatte, hvorfor kan ikke andre bedrifter gjøre det samme? Dette er derfor en viktig kamp for alle skandinaviske arbeidstagere, sier Lindgren.

SAS-pilotene trekker dermed opp en konflikt fra i høst rundt selskapets opprettelse av datterselskapene SAS Connect og SAS Link. De to selskapene har ifølge pilotene blitt opprettet etter «bemanningsbyrå-modellen».

Pilotforeningen mener at deres piloter med mange års erfaring nå «byttes ut» med nyansatte fra hele verden «på dårlige vilkår» i de to datterselskapene.

– SAS-ledelsen må̊ nå velge samarbeid fremfor konflikt med sine ansatte, det er den eneste muligheten selskapet har til å komme seg gjennom den finansielle krisen pandemien har satt SAS i. Pilotene har alltid vist stor velvillighet til å hjelpe selskapet gjennom kriser, og pilotene er klare til å ta ansvar igjen, sier Lindgren, før han stiller spørsmålet:

– Men hvem vil investere i en virksomhet som prøver å bli kvitt deg?