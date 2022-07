DNB-sjefen om økte renter: – Enkelte må kanskje justere forbruket sitt

Høyere rente gir penger i banken for DNB. Konsernsjefen ber samtidig boliglånskundene justere forbruket.

Konsernsjef i DNB Kjerstin Braathen la frem solide tall for andre kvartal tirsdag morgen.

– Det er alltid hyggelig når resultatene er gode, sier Kjerstin Braathen til E24.

DNB fikk et resultat før skatt på 10 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 8,29 milliarder i fjor.

Banken dro inn netto renteinntekter på 11,5 i andre kvartal, en økning fra 9,4 milliarder i samme periode i 2021. Det kommer frem av kvartalsrapporten som ble publisert tirsdag. Netto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger og det kundene betaler når de låner av banken, og er bankens hovedkilde til inntekter.

– Det som påvirker resultatet er at det er veldig høy aktivitet i norsk økonomi. Det er høy investeringstakt hos bedriftene, sier Braathen.

Positivt med økte renter

Under rentemøtet i juni besluttet Norges Bank å heve renten med 0,5 prosentpoeng. Det var den fjerde rentehevingen siden Norges Bank begynte å sette opp styringsrenten fra null i september.

– Vi har hatt null rente som er et unormalt nivå å være på for en økonomi og et speilbilde av en økonomi som ikke går så godt. Nå er den på vei opp igjen. Det er også positivt for den type virksomhet som vi driver, sier hun.

Flere banker, inkludert DNB, har fulgt etter og hevet renten på boliglån. DNB varslet at boligrenten økes med inntil 0,50 prosentpoeng. De nye rentesatsene gjelder fra 1. juli for nye boliglån, og fra 10. august for eksisterende boliglån.

Innskuddsrentene øker også med inntil 0,5 prosentpoeng, opplyste DNB i juni. Økningen gjelder for BSU og for topprenten på sparekonto pluss. Det vil si de som har mellom 500.000 og 2 millioner kroner i innskudd.

Håndterbart for folk

– Hva vil du si til folk som er redd for høyere renter på boliglånet sitt?

– Vi opplever at de aller fleste er forberedt og har vært forberedt på at et unormalt rentenivå ikke skulle vare.

DNB-sjefen sier de har lagt til rette for at folk kan få oversikt over budsjettet og forbruket sitt i appen.

– Med lønnsnivåer og situasjonen generelt i Norge og veldig lav ledighet burde dette være håndterbart, men enkelte må kanskje justere forbruket sitt noe, sier Braathen.

Risikobildet

– Hva er den største risikoen for dere fremover?

– Det er større risiko for det som skjer utenfor Norge enn innenfor Norge. Jeg har samtidig lyst til å si at Norge sin evne til å svare opp det er veldig sterk. Det var enkelte som spådde at norsk økonomi var mest sårbar da pandemien traff. Men det ble fullstendig motbevist, sier DNB-sjefen.

Hun poengterer at DNB sin virksomhet er nært knyttet sammen med den norske økonomien.

– Det er ingen som er posisjonert til å klare seg bedre enn Norge, sier Kjerstin Braathen.