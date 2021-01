Rekordmange klager til Pressens Faglige Utvalg

I 2020 ble det sendt inn 729 klager til Pressens Faglige Utvalg. Aldri tidligere har det kommet inn så mange klager i løpet av et år.

Anne Weider Aasen (t.v.) fra TV 2 er leder for PFU. Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sitter ved siden av henne. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

– Det er ingen tvil om at vi ser en veldig stor økning. Det har vi egentlig sett sammenhengende siden 2016, at klagemengden øker ganske voldsomt, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Journalisten.

Den forrige rekorden ble satt i 2019, da det ble sendt inn 575 klager til ordningen som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse.

Utvalget ga full behandling i 123 klagesaker i 2020, mot 100 i 2019. 128 saker fikk forenklet behandling, mens 403 klager ble avvist.

Totalt konkluderte PFU med 36 tilfeller av brudd og 20 tilfeller av kritikk i 2020.

Finansavisen og NRK ble felt flest ganger i PFU. Finansavisen ble felt for to brudd på Vær varsom-plakaten og fikk kritikk for fire saker av i alt sju saker som ble behandlet. NRK ble felt for tre brudd og fikk kritikk for én sak av i alt sju behandlede saker.