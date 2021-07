Koronaåret har økt interessen for Norge som ferieland

En av fire sier de er blitt mer glade i Norge som ferieland, og tilsvarende mange mener feriebolig i utlandet har blitt mindre aktuelt.

Foto: Berit Keilen / NTB.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av DNB. Den viser også at det er blitt større interesse for å kjøpe hytte i Norge.

– Etterspørselen etter hytte er på all-time-high. Det er mange som har kjøpt seg hytte det siste året, og flere går med planer om hyttekjøp. 7 prosent ser for seg et hyttekjøp på kort sikt, og ytterligere 14 prosent ser for seg et hyttekjøp på litt lengre sikt. Det tyder på at etterspørselen etter fritidsboliger vil fortsette fremover, sier segmentsjef for hyttemarkedet i DNB Eiendom, Tone C. Krange.

Hyttekjøpet for nordmenn er for de fleste et livstidsprosjekt. Undersøkelsen viser at 80 prosent av dem som eier hytte i Norge i dag, ser for seg å beholde denne hytta i overskuelig framtid. Tilsvarende er tallet kun 50 prosent for dem som har feriebolig i utlandet.

24 prosent svarer i undersøkelsen at feriebolig i utlandet har blitt mindre aktuelt etter koronakrisen.