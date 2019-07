Bitcoins: Eldre mann fra Klepp svindlet for 600.000 kroner

I begynnelsen av juli skal en eldre mann bosatt på Klepp ha blitt forsøkt svindlet for 1,7 millioner kroner i forbindelse med en investering i Bitcoins.

Selv om han tok kontakt med banken og sperret kortene sine, mangler han fortsatt over 600 000 kroner, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Mannen har forklart at han har ønsket å investere et mindre beløp i bitcoin, men ble etterpå oppringt av flere personer fra utlandet som oppfordret mannen til å investere for større beløp. Han oppfattet disse personene som troverdige og delte bilde av passet sitt, kode til kodebrikke og passord, sier Trond Atle Bjelland, seksjonsleder for etterretning og etterforskning ved Stavanger politistasjon til Aftenbladet.

– Det er lite smart å gi fra seg slik sensitiv informasjon, sier Bjelland, som advarer andre mot å dele sikkerhetskoder og annen sensitiv informasjon med uvedkommende.

Den eldre mannen som er bosatt på Klepp kjøpe først bitcoin for 1500 kroner, men opplevde at kontoen hans ble tappet for store beløp etter han ga fra seg informasjon som ble brukt under svindelen. Først forsvant det små beløp, deretter ble det gjort forsøk på å ta ut større summer fra kontoen hans. Han mangler fortsatt 600.000 kroner som uvedkommende har overført fra kontoen hans til sine egne.

I juni ble en eldre mann bosatt i Stavanger forsøkt svindlet for 1,2 millioner kroner i knyttet til handel av Bitcoins. I begge disse tilfellene har de fornærmede latt seg lokke av annonser på Facebook.

– De klikker seg gjerne inn på forlokkende annonser som lover store beløp hvis man kjøper bitcoins.

– Dette er to av flere lignende saker som har blitt anmeldt i vårt politidistrikt i løpet av de to siste månedene, opplyser Bjelland.

Utfordrende etterforskning

Bitcoins-handel er bare ett av fenomenene der det har blitt anmeldt svindel via internett.

Politiet har gode verktøy for å etterforske slike saker, men det kan være utfordrende å forfølge slike lovbrudd når de har blitt begått fra utlandet.

– Mange av disse bedrageriene med forgreininger til utlandet er komplekse, tidkrevende og utfordrende for politiet å etterforske. I pågående saker under etterforskning ser politiet at penger gjerne flyttes mellom flere konti og gjennom flere land. Det kan i tillegg være usikkerhet rundt ektheten av identiteter det opereres med, forklarer Bjelland.

Forebygging kan øke trygghet

Det beste og enkleste måten en kan unngå å bli svindlet gjennom internett er å ta grep selv.

Her er noen generelle forebyggende råd fra politiet: