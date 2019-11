Høyskole reviderer omstridt verdidokument

Dokumentet blir forelagt alle som søker jobb på den private høyskolen. I ett av punktene står det at «seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord», skriver Fædrelandsvennen.

NLA Høgskolen er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. Skolen tilbyr blant annet lærerutdanning, medieutdanning og teologistudier.

– Vi ønsker å ha et dokument som både i språkdrakt og innhold kan være et godt grunnlag for å kunne realisere formålet som NLA har forpliktet seg på, skriver NLA-rektor Erik Waaler i en epost til avisa.

Dokumentet har vært omstridt, ikke minst på grunn av synet på homofilt samliv. I 2005 brøt Fædrelandsvennen sitt samarbeid med medieutdanningen på Gimlekollen i Kristiansand på grunn av dokumentet. Da Gimlekollen fusjonerte med NLA i 2013, ble dokumentet byttet ut med et nytt verdidokument. Fremdeles inneholdt det formuleringer om skilsmisse, abort og ekteskap.

Waaler sier at et nytt utkast allerede er lagt fram for avdelingslederne ved høyskolen, men han vil ikke si noe om innholdet.

Det nye dokumentet skal være mindre detaljert og ikke lenger inneholde formuleringer om samliv.