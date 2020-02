Widerøe skal kutte i bakkemannskap på Sola og Haugesund Lufthavn

Widerøe kutter i bakkemannskapet. Ved Haugesund Lufthavn får noen nye arbeidsoppgaver, mens situasjonen på Sola Lufthavn er uavklart.

Foto: Jon Ingemundsen

Christine Andersen Johnsen Journalist

På Haugesund Lufthavn skal ansatte få nye arbeidsoppgaver, mens prosessen på Sola Lufthavn er mer uavklart.

Det er bakkemannskap i Widerøe Ground Handling (WGH) som skal gjennom en prossess med tilpasning av produksjonen, og antall stillinger hos bakkemannskap skal kuttes.

– I hele WGH har vi over lengre tid gjort et arbeid med å tilpasse oss produksjonen, og med produksjon mener vi størrelsen på fly og antall passasjerer. Det har vært endringer i størrelsen på flyene, og mindre fly krever færre i bemanning, sier Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe.

Hun påpeker at de, i Haugesund, gjennomgår en prosess hvor noen ansatte i bakkebemanningen vil få en endring i arbeidsoppgaver.

– I forhold til nedbemanning er det noe som håndteres som naturlig avgang, altså ansatte som går av med pensjon, hvor stillingen ikke utlyses igjen, sier Solli.

– Endring i stilling må være frivillig

Dette er en løsning som fagforeningen Junit støtter, men de er samtidig opptatt av at nye oppgaver og endring i stilling skal være basert på frivillighet.

– Det kan være mange gode grunner til at en ansatt ikke ønsker eller er i stand til å utføre nye oppgaver - for eksempel alder eller helse. Dette må arbeidsgiver ta hensyn til. Det er ikke gitt at endringer ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Junit følger også opp situasjonen, sier leder Torild Mjelstad i fagforeningen Junit som organiserer fly- og reiselivsansatte.

Prosessen her har pågått over lengre tid og Mjelstad oppgir at fagforeningen i større grad har fått anledning å delta i drøftinger.

Mer uavklart i Stavanger

Prosessen i WGH i Stavanger er mer prematur og kompleks foreløpig, opplyser Solli.

– I likhet med Haugesund er det snakk om å tilpasse seg produksjonen i Stavanger. Det er vanskelig å uttale seg konkret om prosessen der, fordi ting er mer uavklart, sier hun.

Hun sier at de ikke vet hvor mange stillinger som eventuelt skal kuttes i Stavanger.

– Det kan hende at situasjonen kan løse seg på samme vis som i Haugesund, ved å gi ansatte nye arbeidsoppgaver, sier Solli, og understreker at hun er stolt over hvordan kollegaene hennes har gjort arbeidet internt.

– Jeg har sansen for at man jobber for å finne gode løsninger for hver enkelt, og spiller med såpass åpne kort, sier hun.

– Det er nok individuelt hvordan dette oppleves, men det er ikke en god situasjon for ansatte som nå opplever usikkerhet - nettopp fordi situasjonen er uavklart. Fagforeningen vil følge opp våre medlemmer og bidra til at deres rettigheter blir ivaretatt. Det er varslet nye møter og våre tillitsvalgte følger opp både lokalt og sentralt, sier fagforeningsleder Mjelstad om situasjonen i Stavanger.

– Ansatte er vant til at arbeidslivet ikke er statisk

Hun påpeker at endringer av organisasjon, arbeidsmetoder og oppgaver ikke er ukjent i luftfartsbransjen.

– Ansatte i denne bransjen er vant til å forholde seg til at arbeidslivet ikke er statisk og at man må tilpasse seg til kundens behov, sier Mjelstad, men legger til at fagforeningen er rett for at arbeidsgiver går for fort frem:

– Hovedavtalen vår legger til grunn at partene skal drøfte slike situasjoner «så tidlig som mulig». Dette gir oftest bedre løsninger for både bedrift og ansatt. Vi er gjerne med på å «snu alle steiner» for å finne løsninger som sikrer en god videre drift og arbeidsplasser for våre medlemmer, men det betinger at fagforeningen involveres og blir hørt i god tid før beslutning er tatt, sier Mjelstad.