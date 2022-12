Vinmonopolet med 1,7 millioner kunder i juleuken

Vinmonopolet går mot nok et stort salgsår, godt over siste år før coronapandemien.

Vinmonopolet solgte 4,2 millioner liter den siste handelsuken før jul. Bildet er fra november 2020.

I den siste handelsuken før jul solgte Vinmonopolet totalt 4,2 millioner liter drikke. Det opplyser pressekontakt Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet til E24.

Det er den sjette største salgsuken i Vinmonopolets historie.

Salget skjedde de fem dagene fra mandag 19. desember til fredag 23. desember, Vinmonopolet holdt stengt julaften.

Om man regner fra og med lørdag 17. desember var det totale antallet kunder hos Vinmonopolet på hele 1,7 millioner ifølge Lorentzen.

Unngikk kaos

I forkant av julehandelen var Vinmonopolet forberedt på lange køer fordi mange har falt tilbake til gamle handlemønster etter pandemien og spart julehandelen til desember.

– Vi står trolig foran en uvanlig hektisk juleinnspurt på Vinmonopolet, sa administrerende direktør Elisabeth Hunter.

Vinmonopolet oppgir nå at handelen har gått bra for seg. Lorentzen sier til E24 at det har vært en jevnere distribusjon av salget gjennom dagen, sammenlignet med andre juleinnspurter før pandemien.

– Generelt har kundene våre vært veldig flinke til å spre handelen mer utover enn det som har vært normalt før pandemien, og antall kunder rundt om i butikkene våre ser det ut til at vi har klart å håndtere på en god måte.

Han forklarer at de ser et vesentlig lavere toppnivå målt som liter per time på landsbasis de siste hektiske dagene før jul enn de siste tre årene.

Godt salgsår

2021 var Vinmonopolets største salgsår noensinne, mye takket være coronarestriksjoner som medførte en betydelig reduksjon i grensehandel, taxfree-salg og uteliv store deler av året.

Snart skal regnskapet for 2022 gjøres opp og det ligger an til nok et godt salgsår. Lorentzen oppgir at det har vært et stort salgsår volummessig for Vinmonopolet, men ikke like stort som under pandemien.

– Salget har gjennom november og desember ligget på et nivå som er rundt 20 prosent over volumet i 2019, så grensehandelen, og taxfree-salget kanskje særlig, har ikke tatt seg opp på nivåer før pandemien riktig enda.

Vinmonopolet ligger an til et nivå som er midt mellom pandemiårene 2020 og 2021 og det siste «normalåret» 2019.

Det totale salget var på 118 millioner liter i 2021 og ligger an til å ende på rundt 97–98 millioner i år avslutter Lorentzen.