Kreml: Utelukker ikke at sabotasje kan ligge bak Nord Stream-lekkasje

Sabotasje kan være en årsak til gasslekkasjene fra Nord Stream-ledningene i Østersjøen, sier den russiske regjeringens talsmann Dmitrij Peskov.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Ingen årsaker kan utelukkes, sa Peskov ifølge Reuters.

Han sier Kreml er svært bekymret over lekkasjen.

Mandag kveld ble det oppdaget en lekkasje på Nord Stream 2, og tirsdag morgen ble det bekreftet at også Nord Stream 1 lekker – på to steder i dansk og svensk økonomisk sone nordøst for Bornholm. Også Tysklands regjering mener lekkasjen skyldes en form for sabotasje.

Begge rørledningene er ute av drift, men inneholder gass. Lekkasjene kan ha miljømessige konsekvenser, og det er fare for brann og eksplosjoner.