Thon Eiendom venter flere konkurser: – Kommer til å bli tøft

Kjøpesenterdirektør Thomas Rønning ser for seg «en dramatisk forandring». Eiendomsgiganten har nettopp brukt 250 millioner kroner på å transformere et kjøpesenter i «dødens posisjon».

NY TID: Det skjer et skifte i kjøpesenterbransjen, ifølge Thomas Rønning i Thon Eiendom.

– Det var «do or die» for oss, sier Thon Eiendoms kjøpesenterdirektør Thomas Rønning fra scenen på Kjøpesenterkonferansen.

For to uker siden var det gjenåpning av Amfi Vågen i Sandnes. Senteret har vært eid av Thon Eiendom i over 20 år, men har den siste tiden hatt en negativ utvikling.

– Vi hadde mistet polet, H&M og flere andre leietagere. Senteret hadde en nummer tre eller fire-posisjon. Det er dødens posisjon. Da må man finne på noe, ellers er man borte i løpet av kort tid.

Svaret ble en investering på 250 millioner kroner. Det har inkludert en stor investering i mathall, restauranter og underholdningskonsepter.

– Jeg vet ikke hva slags avkastning vi får på investeringen, men vi var bare nødt til å gjøre det, sier Rønning.

Forutser færre kjøpesentre

Felles for mye av det nye på Amfi Vågen er at det ikke er tradisjonelle butikker. Fremtidens kjøpesenter vil legge vekt på mer enn bare varehandel, mener Rønning.

– Jeg tror det blir en dramatisk forandring. Både hvor vi skal ha kjøpesenter, hvordan det skal se ut, hva innholdet er, og hvordan vi skal investere.

I DEBATT: Hva blir den nye hverdagen? Det spørsmålet ble forsøkt besvart av Thomas Rønning i Thon Eiendom (midten), Alti-sjef Lars Ove Løseth (høyre) og analytiker Harald T. Nilsen (venstre).

På e-post supplerer han:

– Jeg vil understreke at vi har stor tro på fysisk handel og kjøpesentre i tiden fremover. Handel vil dog være i forandring, og våre kjøpesenterbygg vil også endres i takt med endringer i folks atferd og konsum.

Fremtidens kjøpesenterbygg vil tilby mer helse, trening, restauranter, offentlige tjenester som bibliotek, mer underholdning og opplevelser, mener Rønning.

– Fokus er nå på steds-, by- og destinasjonsutvikling.

Viktig med varer

Bransjeanalytiker Eirik Melle i Danske Bank forteller at man i noen år allerede har sett at flere kjøpesentre fokuserer på ha en miks med tjenester og underholdning.

– Det handler om å være diversifisert. At man ikke er så utsatt for store svingninger i økonomien, sier han.

Bransjeanalytiker Eirik Melle i Danske Bank.

Melle ser for seg at tradisjonell handel kommer til å få en mindre dominant posisjon i fremtidens kjøpesentre, men synes det er vanskelig å si hvor stort skiftet blir.

– Jeg tror varer uansett vil være en veldig viktig faktor i overskuelig fremtid.

Etterslep etter pandemien

Samtidig som kjøpesenterdirektør Rønning understreker at han har tro på handelen, tror han det blir flere konkurser fremover.

2023 har allerede bydd på nedslående nyheter for et par kjeder. Tidligere denne måneden ble det åpnet konkurs i kosmetikkjeden Lush. Også Body Shop-kjeden har store økonomiske problemer.

– Det kommer til å bli tøft av mange årsaker. Blant annet fordi forbrukerne får mindre kjøpekraft, sier Rønning.

Han legger til at det var unormalt få konkurser i varehandelen under pandemien.

– Det vi nå ser er et etterslep med en noe økende grad av økonomiske problemer, og for enkelte ender dette i konkurs.

Konkurser kan være sunt

Melle i Danske Bank støtter analysen. Han peker på at handelen rammes både av svekket kjøpekraft blant kundene og at de selv har fått økte kostnader.

– Det vil jo få noen konsekvenser et eller annet sted. Vi ser allerede en økning i antall konkurser og jeg tror de vil stige også i tiden fremover. Så handelen står nok overfor en tøff periode, men nøyaktig hvor tøff er vanskelig å spå.

For den enkelte bedrift vil det naturligvis være synd å måtte melde oppbud. Samtidig er ikke konkurser bare dumt, mener analytikeren.

– Vi har sett eksempler på bransjer med usunn drift som har fått noen konkurser og etterpå har levert mye sunnere tall. Avskalling er selvsagt synd for dem det gjelder, men det kan også være sunt med den type korrigering.

Færre aktører

Rønning i Thon Eiendom sier at det har pågått en endringsprosess for kjøpesentre i flere år.

Én trend er at det blir færre leietagere å snakke med.

– Det blir stadig færre antall kjeder i de forskjellige bransjene. Det er et kjempeproblem for oss som gårdeier, sier direktøren fra scenen.

Han utdyper overfor E24:

– Går man tiår tilbake fantes veldig mange forskjellige bransjer som i dag er helt eller delvis forsvunnet. Gode eksempler på dette er platebutikker, videoutleie, koffert- og reisetilbehør, foto osv. I mange andre bransjer har kunder færre butikker å velge mellom.

Sportsbransjen er ett eksempel, der G-Sport-eier Gresvig gikk konkurs i februar 2020. Boet ble kjøpt opp og ligger nå i samme konsern som Sport1, deres tidligere konkurrent.

– Og innen elektronikk er det i praksis bare Elkjøp og Power igjen, med noen få unntak. Andre bransjer er i tilsvarende situasjoner, som dagligvarebransjen. Det positive er at det alltid dukker opp nye konsepter. Kjedene Normal og Rituals er gode eksempler på dette.