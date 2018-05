Skagen-direktøren slutter

Viseadministrerende direktør Tim Warrington er konstituert som administrerende direktør fra og med 14. mai, melder Skagen i en pressemelding.

Styret i SKAGEN har startet arbeidet med å ansette Schankes etterfølger.

Schanke kom til Skagen høsten 2016, og tok formelt over som leder 1. februar 2017. Han var sentral i prosessen som ledet til at Storebrand kjøpte selskapet i oktober 2017.

– Ingen endringer

- Styret retter en stor takk til Øyvind og ønsker ham lykke til med fremtidige planer. Viseadministrerende direktør Tim Warrington har mer enn 10 års erfaring i Skagen, og var en naturlig kandidat til rollen som konstituert administrerende direktør. Skiftet vil ikke medføre noen endringer i ansvaret for forvaltningen, som fortsatt blir ivaretatt av investeringsdirektør Alexandra Morris, sier Odd Arild Grefstad, styreleder i SKAGEN og konsernsjef i Storebrand.

– Tiden er inne

- Jeg ble hentet til Skagen for å videreutvikle selskapet, som da hadde en uavklart eierstruktur. Med Storebrand på plass som langsiktig eier, ble jeg enig med styret at tiden er inne for å overlate roret til andre, sier Øyvind G. Schanke.

Den konstituerte sjefen Warrington har vært ansvarlig for internasjonal distribusjon og nasjonal formuesforvaltning i Skagen før han tok over som viseadministrerende direktør i juni 2013.