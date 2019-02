Ikea skrinlegger fire nye varehus – Forus-planene ikke berørt

– Dette har vært en svært vanskelig beslutning å ta. I Ikea har vi jobbet iherdig over mange år med å realisere planene, men først og fremst er det synd for alle som har ønsket seg et varehus nærmere der de bor, sier administrerende direktør Clare Rodgers i Ikea Retail Norge.

Dårlig lønnsomhet

Varehusgiganten leverte et positivt resultat på over 100 millioner kroner i 2017/18, men fastslår samtidig at detaljhandelen preges av dårlig lønnsomhet.

– Vi opplever redusert lønnsomhet i likhet med bransjen for øvrig, men det siste året har vi stabilisert kostnadene og satt i gang en rekke endringer. Vi er glade for at vi har klart å snu trenden, og det er et godt utgangspunkt når vi nå er i full gang med å endre oss for å sikre fremtidig vekst, sier Rodgers.

Utvikling på vent

Planene Ikea har for Forus og for Furuset i Oslo, samt byggingen av et lager på Vestby, er ikke berørt av beslutningen.

– Når det gjelder Ikea-tomta på Forus, er det ingenting nytt, sier varehussjef ved Ikea Forus, Hans Inge Skadberg, til Aftenbladet.

Utviklingen av den rundt 69 dekar store tomta rett ved Solasplitten på Forus er satt på vent, fordi Ikea har bestemt seg for å bruke god tid for å finne ut hvordan framtidens varehus skal se ut.

– Vi kan fortsatt ikke si noe om hvor lang tid dette vil ta, sier Skadberg.

– Positiv utvikling

Ikea rapporterer et overskudd på rundt 110 millioner kroner i Norge i 2018. Vi får ikke vite hvordan tallene er for varehuset på Forus isolert sett.

– Vi er i positiv utvikling og er fornøyde med at kundene fortsatt har tillit til oss, sier Skadberg om den saken.

Utvidelse og åpningstidskutt

Ikea Forus kuttet nylig den siste timen av åpningstiden og stenger nå klokken 21 på hverdager. Samtidig er varehuset utvidet med 1100 kvadratmeter, i og med at plassen der Extra Leker tidligere holdt hus nå er tatt i bruk som en del av Ikea.

Dermed disponerer Ikea Forus nå rundt 20.000 kvadratmeter varehus, samt Ikea-lageret på 10.000 kvadratmeter på vestsiden av motorveien.

– Den siste timen av åpningstiden har vært lite brukt, derfor omprioriterer vi ressursene til tider når det er flere kunder. Samtidig prøver vi å tilpasse oss nye handlemønstre. Vi kjører mye mer varer ut til folk, det er mer netthandel og vi bygger ut mer av ulike servicetiltak, sier Hans Inge Skadberg til Aftenbladet.