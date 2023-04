Meklingen i lønnsoppgjøret langt på overtid – fortsatt fare for streik

Det er fremdeles ikke klart om det blir storstreik søndag. Seks timer på overtid hadde partene i lønnsoppgjøret fortsatt ikke kommet til enighet.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland under frontfagsmeklingen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Seks timer på overtid satt partene i frontfagsoppgjøret (YS, LO og NHO) fortsatt i forhandlinger, og meklingen ser ut til å fortsette videre inn i de små morgentimer. Partene startet forhandlingene klokka 10 fredag – og fristen for å bli enige var satt til midnatt natt til søndag.

Med forhandlinger på overtid, er det fortsatt fare for en storstreik. Til sammen står rundt 25.000 medlemmer i LO og YS klare til å legge ned arbeidet fra søndag morgen, hvis partene ikke blir enige om størrelsen på årets lønnsoppgjør.

Ved 2-tiden natt til søndag varslet LO at de tar ytterligere 15.509 medlemmer ut i streik fra fredag. Etter det FriFagbevegelse erfarer, er streikeuttaket en reaksjon fra LO på at NHO er lite imøtekommende i forhandlingene.

– Vi registrerer at LO midt i meklingen har valgt å komme med et nytt streikeuttak. Vi mekler med mål om å finne en løsning på lønnsoppgjøret. Men dersom meklingen ikke fører fram, er vi forberedt på at det kan bli konflikt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NHOs nettsider.

– Det er en vanskelig mekling

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Rammen i frontfaget er normgivende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

Det betyr at den lønnsøkningen industrien tåler, blir omtrent den de andre gruppene i det organiserte arbeidslivet kan vente seg.

Anslaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år – som betyr at man regner med at de som får en prosentvis vekst på mer enn dette, får reallønnsvekst.

– Det er en vanskelig mekling, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland da han møtte pressen klokken 23.20 lørdag.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sa til NTB at avstanden mellom partene var stor da de startet meklingen fredag.

Kan bli stengte ølkraner

En eventuell streik kommer til å ramme hardt, bredt og over hele landet, varslet de to hovedorganisasjonene LO og YS da de kom med sine første streikeuttak tirsdag. LO har varslet at 22.947 av deres medlemmer blir tatt ut i streik fra søndag , dersom det blir brudd. I tillegg tas ytterligere 15.000 medlemmer ut i streik fra fredag.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik før meklingen startet.

LOs liste over medlemmer som tas ut er lang , men flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Dermed kan stengte ølkraner bli en følge av streiken. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik.

Også matindustrien, herunder Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt. Dette gjelder bedrifter som Aker Solutions, Aibel, Kaefer og STA for å nevne noen. I tillegg vil ferjetransporten landet rundt rammes generelt.

YS på sin side har varslet at nesten 1.500 medlemmer kommer til å bli omfattet av organisasjonens første uttak.

Så lenge partene fortsetter på overtid, skal medlemmene gå på jobb som normalt så lenge mekling pågår.

– Må ikke gå utover bedriftenes konkurranseevne

NHO-sjefen sier at han mener oppgjøret må bidra til å ivareta bedriftenes konkurranseevne, og situasjonen i bedriftene er svært ulik.

– NHO er opptatt av at lønnsveksten må være tilpasset den reelle, økonomiske situasjonen i bedriftene. Vi må ikke ende med et oppgjør som går utover bedriftenes konkurranseevne og mulighet til å skape og utvikle arbeidsplasser, sier Almlid.

LO krever i tillegg til økt kjøpekraft også et lavlønnstillegg, og en pott til likelønn.