Oljefondet og Nordea har investert milliarder i Mondelez

Oljefondet eier aksjer for milliarder i eierselskapet til Freia, som nå boikottes av en rekke norske selskaper. Også storbanken Nordea er tungt investert i Mondelez.

Oljefond-sjef Nicolai Tangen. Her legger han frem resultatet for første halvår 2022.

Kopier lenke

Kopier lenke

Freia og Mondelez er i hardt vær etter å ha havnet på en svarteliste hos ukrainske myndigheter. Lørdag varslet selskaper som SAS, Norwegian, Strawberry og SJ Norge boikott av den norske sjokoladeprodusenten.

Boikotten skyldes at Freias eier, det amerikanske selskapet Mondelez, er svartelistet av Ukraina for å fortsatt drive virksomhet i Russland.

Oljefondet og Nordea er blant dem som investerer i Mondelez. Oljefondet eide ved årsskiftet aksjer til en verdi av 9,5 milliarder kroner i Mondelez og hadde en eierandel på 1,05 prosent.

– Vi følger med på situasjonen. Vi har tidligere hatt dialog med selskapet om temaet, sier kommunikasjonssjef Line Aaltvedt.

Hun viser til at Oljefondet generelt har klare forventninger til hvordan selskaper skal respektere menneskerettighetene, og aktsomheten de må utvise.

– I krig- og konfliktsituasjoner forventer vi økt aktsomhet fra selskapene – noe vi følger opp med dem i vår eierdialog. Vi ser at mange selskaper forholder seg til denne komplekse situasjonen og har forlatt eller skalerer ned virksomheten sin i Russland, sier Aaltvedt.

Nordea satser stort på Mondelez

Nordeas fond «Nordea Stabile Aksjer Global» har aksjer til en verdi av rundt 5 milliarder kroner i Mondelez. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea opplyser om at Mondelez tar opp 2,2 prosent av fondets investeringsportefølje og er blant topp ti selskaper fondet satser på.

Nordea har kjøpt aksjer flere ganger, og gikk inn for første gang i april 2021.

– Er Mondelez et ok selskap å være investert i?

– Ja, det kan du jo spørre om. Det vi kommer til å gjøre, er å se nærmere på dette. De er ikke alene om å være Russland, sier Næss.

Nordeas investeringsdirektør Robert Næss.

– Er det slik at dere vurderer å selge dere ned?

– Vi ser nærmere på det. Det er for tidlig å svare på det, sier Næss.

– Opptatt av å velge gode selskaper

På spørsmål om hvilke etiske vurderinger Nordea har tatt rundt investeringen i Mondelez, poengterer Næss at det finnes over tusen selskaper med virksomhet i Russland. Dersom Nordea skal foreta seg noe med investeringen i Mondelez, så er det fordi akkurat det selskapet skiller seg ut fra resten, sier Næss.

– Nordea har tidligere gått ut mot Nordic Mining og dere er veldig opptatt av ESG. For å sette det på spissen, er dette kun for å bevare omdømme?

– Nei, det er det selvfølgelig ikke. Vi er opptatt av å velge gode selskaper og gjøre grundige vurderinger. Det er derfor vi ikke sier at vi med en gang skal selge Mondelez. Vi må gjøre grundige vurderinger, sier Næss.

Investeringsdirektøren opplyser om at Nordea som helhet har aksjer på mer enn fem milliarder totalt i Mondelez. Selv har han kun oversikt over eget fond. Presseavdelingen i Nordea sier de ikke kan gi en total oversikt per nå.

Forsvarer Russland-virksomhet

Mondelez Norge sendte fredag ut en pressemelding der de understreker at morselskapet Mondelez International overholder alle politiske beslutninger og sanksjoner.

– Som mange andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland, men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen, samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre, som er langtidsholdbare matvarer for vanlige folk, heter det i pressemeldingen.

Mondelez oppgir i sin siste årsberetning at virksomheten i Russland står for 4 prosent av selskapets totale omsetning. Ettersom selskapet i fjor omsatte for nærmere 350 milliarder kroner, tilsvarer dette rundt 14 milliarder kroner.