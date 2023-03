Butikkjeden Lush er konkurs – 70 ansatte mister jobben

Et resultat av to år med pandemi og sviktende salg, sier styreleder.

Kopier lenke

Butikkjeden Lush, som selger håndlaget kosmetikk uten emballasje, er konkurs.

Det bekrefter styreleder Ola Løvaas i Fersk Kosmetikk AS overfor Romerikes Blad.

– Det er rett og slett forferdelig trist, sier han til avisen.

Selskapet ble etablert i 2008 og har hatt et negativt totalresultat siden 2019.

Det har så langt ikke lyktes E24 å komme i kontakt med Løvaas eller bostyrer.

«Grusomt» resultat

Kjeden består av seks butikker og en nettbutikk som nå er midlertidig stengt, ifølge nettsidene. En av butikkene ligger i kjøpesenteret Amfi Madla i Stavanger.

Konkursen er et resultat av to år med pandemi og deretter sviktende salg, ifølge styrelederen.

Løvaas beskriver Lushs’ resultat for 2022 som «grusomt». Til slutt hadde ikke kjeden noe valg, sier han.

I regnskapet for 2021, som er det sist tilgjengelige via Brønnøysund­registrene, er selskapet oppført med et totalresultat på minus 1.563.956 kroner.

Året før landet resultatet på minus 1.414.015 kroner.

Man må helt tilbake til 2018 for å finne et positivt resultat fra kosmetikkjeden.

Tror kjeden har livets rett

Nå jobbes det med å få avklart om noen vil kjøpe boet for å drive videre, eller om det skal settes i gang opphørssalg.

Det sier advokat Jostein Nordbø i advokatfirmaet Økland til RB.

Styreleder Løvaas sier til avisen at han tror kjeden fortsatt har livets rett.

Lush er et verdensomspennende kosmetikkselskap som ble grunnlagt i 1995.

I Norge har kjeden butikker i Oslo, Sandvika, Trondheim, Bergen og Stavanger.