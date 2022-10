Nytt betongfirma redder ti ansatte etter Kvia Entreprenør-konkursen

For halvannen uke siden ble Kvia Entreprenør slått konkurs. Nå er det klart at Norrøn Gruppen i Egersund etablerer et nytt betongfirma og redder ti av de tidligere Kvia-ansatte.

