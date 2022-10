Nord Stream 2 tom for gass

Gassrørledningen i Østersjøen er tømt etter lekkasjene tidligere denne uken.

Dette var det første bildet av bobler forårsaket av gasslekkasjen på overflaten av havet utenfor Bornholm.

Det skriver Energistyrelsen på Twitter.

– Nord Stream 2 AG-selskapet har informert Energistyrelsen om at det nå virker å være oppnådd et stabilt trykk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder på at utblåsningen av gass er ferdig på denne rørledningen.

Energistyrelsen er et direktorat under Klima- og Energidepartementet i Danmark.

Tirsdag formiddag kom først nyheten om at trykket hadde falt i den russiske gassrørledningen Nord Stream 1, før det ble klart at det var lekkasjer på gassrørledningen.

Hverken Nord Stream 1 eller Nord Stream 2 tiden i drift. Sistnevnte kom aldri i drift på grunn av krigen, og russerne har stoppet leveringen av gass gjennom Nord Stream 1. Det fremgår ikke lørdag hva som er status for Nord Stream 1.

Beredskapen på norsk sokkel er hevet etter hendelsene i Østersjøen. Oljeselskapene Equinor, Aker BP og Vår Energi er blant aktørene som har økt beredskapen, og politiet har forsterket sikringstiltak.

Fredag offentliggjorde Forsvaret bilder som viser omfattende patruljering ved norske olje- og gassanlegg. Jagerfly har vært på tokt i Norskehavet, Kystvakten er i Nordsjøen og fartøyene KNM Skjold og KNM Thor Heyerdahl ligger henholdsvis ved Tjeldbergodden og Mongstad.

Fakta om lekkasjene:

Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekrefter det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.