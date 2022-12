Russisk nyhets­byrå: Eksplosjon på gass­rør som går fra Russland til Ukraina

Det har blitt meldt om en kraftig eksplosjon på gassrørledningen som frakter gass fra Russland gjennom Ukraina. Tre personer skal ha omkommet. Analytiker varsler at dette kan ramme gasstilførselen til Europa.

Rørene frakter gass fra Russland til Europa.

Saken oppdateres

Eksplosjonen skal ha startet en brann på rørledningen Urengoy-Pomary-Uzhgorod, som frakter gass fra Vest-sibir i Russland til Europa gjennom Ukraina, skriver det russiske nyhetsbyrået RCB.

Ulykken skjedde i nærheten av byen Kazan, skriver Reuters. Regionale myndigheter skal ha fått beskjed om at det brant ved gassrøret tidligere i dag.

Lederen for den landlige bosetningen i Kalinin, Olga Smirnova, sier ifølge RIA Novosti at tre mennesker er døde som følge av eksplosjonen. I tillegg er én person skadet.

Reparasjon av gassledningen kan ta tre dager, anslår Mikhail Faleev, tidligere nestleder for EMERCOM i Russland, overfor Ria Novosti.

Gassrørledningen, også kjent som den transsibirske gassrørledningen, er en av Russlands viktigste rørledninger for eksport av naturgass. Den ble bygd i 1984, og har vært delvis eid og drevet av Ukraina.

Videoer og bilder av brann

Det russiske nyhetsbyrået Tass har lagt ut en video fra det som angivelig er Chuvashia, der man ser at det brenner kraftig.

Ifølge lokale myndigheter fikk de melding om ulykken klokken 13.42 lokal tid.

Klokken 13.50 ble gassrørledningen som fører til lekkasjen stengt.

På sosiale medier er det flere videoer av at brenner på horisonten i en landsby. Det er foreløpig ikke bekreftet at dette er gassrøreksplosjonen i landsbyen utenfor Kazan.

Reaksjon fra gassprisene

Gassanalytiker i SEB, Ole Hvalbye, sier til E24 at det er en risiko for at dette kan få konsekvenser for gassleveransen til Europa.

– Vi vet lite foreløpig lite, men det ser ut som at denne hendelsen har skjedd langt inne i Russland. Det kan også se ut som dette får konsekvenser for leveransene av gass i rørledningen som går gjennom Ukraina, men det er for tidlig å si hva som har skjedd. Det er dette røret som frakter mye av de gjenværende volumene fra Russland til Europa. Gazprom har heller ikke uttalt seg ennå, og det er de som sitter på førstehåndsinformasjon.

– Hva har nyheten hatt å si for gassprisen TTF?

– Det er en reaksjon i prisene. Kontrakten for leveranse i januar 2023 hadde et ganske betydelig hopp rundt klokken ett, før prisen avtok noe igjen. Men hvis dette skulle ramme de gjenværende volumene fra Russland gjennom Ukraina vil det åpenbart få en effekt på prisene.

– Har det gått mye gass gjennom dette røret i det siste?

– Av det lille av gass som kommer fra Russland til Europa nå så går mye gjennom Ukraina, i tillegg til noe gjennom Tyrkia. Det er rundt 0,4 terawattimer energi per dag, eller rundt 150 terawattimer i året. Så det er ganske betydelige mengder gass, sier Hvalbye.

Den europeiske gassprisen lå tidligere i dag på 105 euro per megawattime, men steg til rundt 114 euro per megawattime rundt klokken 13. Etter noen minutter avtok prisen til 108 euro per megawattime. Den siste tiden har prisen dempet seg mye fra toppen på 343 euro i slutten av august.