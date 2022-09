Kilder til E24: Direkte strømstøtte til bedriftene

En direkte tilskuddsordning til bedriftene som er hardest rammet av strømkrisen. Etter det E24 erfarer vil støtten dekke 25 prosent av kostnadene over 70 øre per kwt, og taket på støtten vil være på 500.000 euro per bedrift. Denne maksgrensen kommer fordi EU-reglement har satt et tak på 500.000 euro. Støtten vil vare ut 2022. Den direkte tilskuddsordningen regnes som et stort gjennomslag for NHO, som har ønsket seg dette gjennom hele forhandlingsprosessen med regjeringen, LO og Virke. Hvem ordningen vil omfatte, er ikke kjent.