Mener Norges Bank har et krone-problem: – En kjempestor verkebyll

Flere økonomer venter at prisveksten og kronekursen vil gjøre at rentetoppen blir enda høyere. Sjeføkonom Jan L. Andreassen frykter derimot at flere rentehopp vil kvele norsk økonomi.

VENTER RENTEHOPP: Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland og Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Økonomene venter at Norges Bank vil sette opp styringsrenten styringsrentenStyringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd. Styringsrenten er også viktig for renten du og jeg betaler, og er det viktigste verktøyet Norges Bank har for å påvirke økonomien. enda en gang på torsdag.

Spørsmålet er bare hvor mye.

For prisveksten har vært gjenstridig høy denne våren, mens den allerede svake kronekursen har blitt enda svakere.

– Kronen er en kjempestor verkebyll for Norges Bank, sier Olav Chen i Storebrand.

– Jeg mener det brenner på dass når det gjelder kronen. Den er virkelig ute og kjører. Den er på pandemi-nivåer omtrent, sier han.

Stadig høyere rentetopp

– Det er kronevekkelse, høy inflasjon og hvis Norges Bank ikke gjør noe for å bremse kronevekkelsen nå, kan man få mer langvarige effekter på inflasjonen, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun peker på faren for at enda høyere lønnsvekst i neste omgang kan føre til enda høyere prisvekst.

Økonomene i E24s renteråd møtes før rentebeslutningen. Haugland venter at Norges Bank vil tråkke til med et ekstra kraftig rentehopp på 0,5 prosentpoeng, fra dagens styringsrente på 3,25 prosent til 3,75 prosent.

Renterådet I forkant av rentemøter gir E24s renteråd sin vurdering av norsk økonomi og sine tanker om hvor renten vil gå fremover.

Panelet består av sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, Olav Chen, sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Det gjør også sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Men usikkerheten er stor. Han trekker også frem Norges Banks siste spørreundersøkelse blant bedriftene. Den gir viktig informasjon om tilstanden i næringslivet, og bedriftene melder nå om høyere aktivitet.

I desember i fjor så Norges Bank for seg at styringsrenten ville nå en topp på rundt 3 prosent i år. I mars økte sentralbanken prognosen til 3,5 prosent.

Nå ligger det an til at rentetoppen blir på over fire prosent, venter Hov og Haugland.

– Ved starten av 2022 hadde vi ikke fantasi til å forestille oss hva som kom til å skje i løpet av 2022. Og vi kan havne i samme situasjon nå, at vi trodde rentetoppen var her, men så er det underliggende inflasjonspresset mye mer gjenstridig og økonomiene klarer seg bedre enn forventet nok en gang, sier Haugland.

– Det er et reelt skifte igjen, sier Hov.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Haugland peker på nordmenns høye gjeld som blir tyngre å bære når rentene stiger. Hun venter en brems i forbruket.

– Dette blir verre og verre for Norges Bank. Dilemmaet blir mer og mer synlig når utlandet hever rentene mer og mer. Norge er i en spesiell situasjon med særlig høy gjeld i husholdningene og flytende rente, selv om vi har klart oss bra frem til nå.

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø, peker på at det er stor usikkerhet om Norges Bank vil gå for en ekstra stor renteheving.

Hun tror sentralbanken vil lande på vanlig heving på 0,25 prosentpoeng, og at den nye renteprognosen til Norges Bank vil vise en rentetopp på mellom 4 og 4,25 prosent.

Kronefall kan øke prisveksten

Kronens store fall gjør det vanskeligere for Norges Bank å bekjempe prisveksten, blant annet fordi svakere krone gjør importerte varer dyrere.

Chen peker på at effekten av dagens kronesvekkelse enda ikke har vist seg fullt ut i prisene.

– De har null sjanse til å nå inflasjonsmålet hvis kronen er så svak og eventuelt svekker seg mer, fordi det er en direkte etterslepende effekt.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Chen peker på at svak krone også kan gi et løft for eksportindustrien og reiseliv.

– Du blir på kort tid mer konkurransedyktig. Det er en form for stimuli.

– Jeg tror hele poenget nå er å demme opp for det som kunne blitt en større kronesvekkelse i dagens situasjon. Det er ikke nivået på kronen, det er retningen, sier Hov.

– Det som gjort at Norges Bank har havnet under mer press er at man så, i alle fall til utgangen av mai, en vedvarende kronesvekkelse. Og det er et problem, sier han.

– Trenger ikke heve renten mer

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen går mot strømmen.

– Jeg frykter at Norges Bank legger for stor vekt på valutakurs-argumentet.

Andreassen peker på at Kina har kuttet rentene og at forventningene til prisveksten i landet er kraftig redusert. Han trekker også frem svakere økonomisk vekst i euro-området.

– Alle ser for seg en stadig svakere vekst ute. Nå ligger egentlig forholdene til rette, særlig fordi vi har en usedvanlig svak krone, for at rekylen i kronekursen vi har sett siden mai vil fortsette utover høsten.

Andreassen mener det ikke er behov for å øke renten mer for å kjøle ned norsk økonomi.

– Det er reallønnsnedgang. Det er ingen fare for at boligmarkedet tar av, og arbeidsledigheten er gradvis stigende. Antall ledige stillinger går ned. Norges Bank trenger ikke heve renten mer for å få den innenlandske avkjølingen i gang.

Han fortsetter:

– Boligbyggingen, igangsettingen, er ned to tredjedeler. Salget av hytter er ned. Her kan man nesten ikke gjøre mer skade.

– Det kan ikke være av innenlandske hensyn man skal heve renten nå. Det er virkelig å prøve å slå i hjel noe som er halvdødt.