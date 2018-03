Tror fisk og havbruk er viktigere enn oljå om 30 år

Fremtidsoptimismen i næringslivet på Vestlandet har ikke vært høyere siden våren 2013. Og for første gang tror flere i næringslivet at havbruk og fiske vil være en viktigere næring for Vestlandet om 30 år enn olje og gass.