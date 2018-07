De skal bygge ny E 39 for 4,5 milliarder kroner

KRISTIANSAND: Det ble vedtatt i et styremøte i Nye Veier AS fredag ettermiddag.

– Etter at samtlige tilbud er evaluert, har vi kommer frem til at AF Gruppen har det beste tilbudet, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas i en pressemelding.

Kontrakten er verdt 4,5 milliarder kroner, og er den største i Nye Veiers historie.

110 km/t

Kontrakten gjelder utbyggingen av E 39 Kristiansand vest til Mandal øst, og kalles Kristiansandspakken.

Det skal bygges 19 kilometer firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på strekningen.

Strekningen inneholder også det som blir Sørlandets lengste tunnel, Søgnetunnelen, som blir like over fire kilometer lang.

Fakta: Kristiansandspakken Utbyggingen starter i området Breimyr i Kristiansand og ender ved Døle bru i Mandal kommune. Strekningen går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.

Åpnes i 2022

Ifølge Nye Veier skal kontrakten signeres i oktober, og byggestart blir umiddelbart etter dette.

Tildelingen skjer bare et par uker etter at kontrakten på 1,5 milliarder kroner for utbygging fra Mandal øst til Mandal sentrum ble tildelt BetonmastHæhre.

Høsten 2022 skal begge disse strekningene åpnes så sant byggearbeidet går etter planen.