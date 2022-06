Sokkelarbeidere går ut i streik

Totalt 74 sokkelarbeidere som jobber ved Equinors plattformer Gudrun, Oseberg Øst og Oseberg Sør tas ut i streik.

Sokkelarbeidere som blant annet arbeider ved Equinors plattformer Oseberg Øst og Oseberg Sør blir tatt ut i streik.

Arbeidstagerorganisasjonen Ledernes medlemmer har stemt nei til meglingsresultatet på sokkelavtalen og vil dermed gå ut i streik fra midnatt 5. juli. Det skriver Lederne selv i en pressemelding.

De som blir tatt ut i streik er teknikere og fagarbeidere, ifølge forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen. I all hovedsak kontrollromsarbeidere på plattformene.

– Det er nøkkelpersoner vi tar ut i streik. På disse tre plattformene, så er det til sammen 74 personer, men siden det er nøkkelpersoner regner jeg med at produksjonen må stenge ned. Men det er det andre som avgjør, sier Ingvartsen til E24.

Forbundslederen håper at konflikten blir løst før streiken blir et faktum 5. juli.

– Vi synes det er trist at vi har havnet her, men jeg håper at arbeidsgiver ser at dersom vi skal få til dette i fremtiden må vi finne løsninger som tar vare på alle ansatte på sokkelen, sier han.

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

– Det må vi komme tilbake til

Pressetalsmann for Equinor Eskil Eriksen sier det foreløpig er for tidlig å si om en slik streik vil påvirke produksjonen.

– Det må vi komme tilbake til senere, sier han til E24.

Etter en tre dagers megling, kom Lederne og Norsk olje og gass frem til en forhandlingsløsning 12. juni. Allerede da erkjente Lederne at forhandlingsløsningen ikke ga den økonomiske uttellingen som medlemmene hadde forventet.

Medlemmene avgjorde

Derfor ble det besluttet å sende resultatet til uravstemning.

Det har de berørte medlemmene nå stemt nei til. Og med en svarprosent på rett over 67 prosent valgte flertallet av medlemmene på sokkelavtalen å benytte seg av stemmeretten.

– Når så mange har sagt nei er det vanskelig å ikke lytte til medlemmene. Her har medlemmene avgjort. Grunnen er åpenbar, medlemmene kjenner på at de enda et år har en reallønnsnedgang, sier Ingvarsten.

– Våre medlemmer er som oftest den tapende part.

Dermed tas 74 medlemmer som omfattes av sokkeloppgjøret 2022 ut i streik.

Disse arbeider ved Equinors plattformer Gudrun, Oseberg Øst og Oseberg Sør.

To av tre sa ja til sokkelavtalen

Det er tre fagforeninger som forhandler om sokkelavtalen: Lederne, Safe og Industri Energi.

Industri Energi godtok forhandlingsresultatet, mens Lederne og Safe valgte å sende resultatet til uravstemning.

Medlemmene i Safe stemte på sin side ja til sokkelavtalen, og det ble dermed ingen streik blant Safes medlemmer.