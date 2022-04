NVE gir grønt lys til utbygging av to nye kraftledninger i Rogaland

Nettselskapet Lnett har fått tillatelse til å bygge to nye kraftkabler som skal gå fra Fagrafjell i kommunene Time og Sandnes, via Vagle, til Stokkeland.

Kablene fra Fagrafjell skal gå delvis over og delvis under bakken.

På den 3,2 kilometer lange strekningen mellom Fagrafjell til Vagle transformatorstasjon skal kraftledningene bygges som parallelle luftledninger.

På den 1,1 kilometer lange strekningen mellom Vagle og Stokkeland i Sandnes skal de bygges som jordkabler i felles grøft, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Lnett har også fått tillatelse til å utvide Vagle transformatorstasjon.

Blant kravene til utbyggingen er tiltak for å redusere risikoen for at fugl kolliderer med linene, eller forstyrres av anleggsarbeidet. I tillegg skal mastene i skogen ved Rabnafjellet kamufleres.