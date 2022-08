– Me kjem ikkje til ONS for å legitimera oljebransjen

Miljøorganisasjonar deltar på ONS for å utfordra aktørar med «enorm makt» ansikt til ansikt.

Gina Gylver og Natur og Ungdom deltar på ONS. Ho krev radikale endringar.

– Me vil vera tydelege på kvifor me møter. Det er ikkje for å legitimera strategiane til oljebransjen, men for å utfordra og realitetsorientera dei, seier Gina Gylver, leiar av Natur og Ungdom.

Dei er ein av miljøorganisasjonane som neste veke deltar på ONS, tidlegare kjent som oljemessa. No marknadsfører ONS seg som ei offshore-messe. Ho inkluderer også teknologi som kan bidra til eit samfunn med lågare utslepp av klimagassar.

Gylver skal snakka til elevar og studentar på ONS Young-arenaen. Sjefen for denne arenaen, Mille Marie Isaksen Lillemoen, ønsker at unge skal dra frå ONS som klimaaktivistar.

Dette har sjølvsagt ikkje Gylver noko imot, men:

– Me treng radikale endringar allereie no. Ansvaret for å gjera nødvendige endringar ligg ikkje hos studentane. Dei som må dra frå ONS som klimaaktivistar, er dei middelaldrande som legg til rette for meir leiting og produksjon av fossil energi, seier ho.

«Trust», på norsk «tillit», er tittelen på årets ONS.

– For at me skal ha tillit til bransjen, må dei legga klimamåla til grunn. Investeringane i fornybar energi må langt overgå investeringane dei pøser inn i olje og gass, seier Gylver.

– Enorm makt

– Eg synest tittelen er vågal. Ein får ikkje tillit berre ved å seia det. Me må sjå ei reell evne til å omstilla seg for å nå klimamåla, seier Ragnhild Elisabeth Waagaard, leiar for klima og energi i WWF Verdas naturfond.

Ved å delta på ONS ønsker Waagaard å utfordra verkelegheitsoppfatninga til dei mange mektige som er der.

– Avgjerdene dei tar, kan potensielt forverra klimakrisa og skapa naturøydelegging. Dei sit med ei enorm makt til å påverka om me når klimamåla.

Ho ber næringa om å slutta å leita etter ny olje og gass. WWF har likevel forståing for at Norge leverer meir gass for å bidra til energiforsyninga i Europa medan det er krig i Ukraina.

– Men det me er bekymra for, er at ein no bruker krisa til å opna nye område for utvinning.

Waagaard synest det er flott at ONS blant anna presenterer havvind på ein stor arena kalla Net Zero Markets.

– Men det er ikkje nok. Om ein i tillegg aukar oljeutvinninga, så er klimakrisa like reell. For at ikkje dette skal vera grønvasking, må me sjå at selskapa har strategiar som er i tråd med 1,5 gradars målet.

Legg fram gassplan

– ONS har ikkje utvikla seg i positiv retning fort nok. Men ein prøver jo, og det skjer jo ting, seier Frederic Hauge, leiar av miljø- og klimastiftinga Bellona.

– Eg trur det er 30. gong eg er på ONS. Men eg har aldri vore på talarstolen, og det skal eg ikkje i år heller, seier han.

Bellona har blant anna tenkt å presentera ein ny plan for å kutta utslepp frå sokkelen. Planen inneber flytande gasskraftverk i kombinasjon med karbonfangst- og lagring.

– «Trust» er tittelen på årets konferanse. Kva skal til for de skal ha tillit til næringa?

– Den lista er veldig lang, seier Hauge og ler.

Bort frå det fossile

– Sjølv om det går for sakte, så er det ingen tvil om at det grøne skiftet kjem. Alle skal bort frå det fossile. Dei selskapa som ser det, vil leva lenger enn dei som ikkje ser det, seier Sigrun Gjerløw Aasland, leiar av miljøstiftinga Zero.

Zero deltar på ONS fordi dei meiner det er viktig å vera til stades på møtestaden for ein industri som står for store utslepp i Norge.

– Bransjen skal omstilla seg samstundes som det er tut og køyr på sokkelen. Det er ei bekymring.

Zero meiner at ei omstillingsavgift kan vera ein av nøklane til å få kapital og arbeidskraft til å flyta i rett retning.

For at Aasland skal ha tillit til dei ho møter på ONS, er det heilt grunnleggande at alle må vera einige om å nå klimamåla.

– Det opplever eg i stor grad at me er. No er det ingen som stiller spørsmål ved om ein skal til netto nullutslepp i 2050, eller om ein skal nå måla ein har sett for 2030.

– Må snakka saman

Framtiden i våre hender deltar på ONS for fyrste gong. Dei skal stå på scenen saman med hovudtillitsvalt i Aker ASA.

– Me skal snakka om korleis miljø- og fagrørsla kan jobba saman for å lykkast med grøn omstilling. Miljøbevegelsen og energiindustrien er nøyde til å snakka mindre om kvarandre og meir med kvarandre for å lykkast med den nødvendige omstillinga, seier leiar Anja Bakken Riise.

For at ho skal ha tillit til bransjen, må dei setja seg mål for omstilling og investera i ny teknologi. Ho vil sjå at dei faktisk kuttar utslepp, og at dei bygger grøne næringar som går ut over den fossile verksemda.

Atle Tranøy, tillitsvald i Aker ASA, og Anja Bakken Riise har også tidlegare møttest til samtale. Her frå Sølvberget i Stavanger.