Advarer mot høy penge­bruk i sommer­ferien: – Kan føre til en tung start på høsten

Prisvekst og høyere rente vil gjøre økonomien til folk strammere. Økonomer ber folk være forsiktige med pengebruken i sommer.

Thea Olsen i Danske Bank sier at alle nå må sette seg inn i hva økt rentenivå og høy inflasjon har å si for deres personlige økonomi.

– Hvis du ikke har satt deg inn i hva økt rentenivå og høy inflasjon har for din økonomi, må du gjøre det nå. Ikke dra på ferie og vær usikker på om du egentlig har råd til det, sier Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank.

Hun tror at mange ikke har satt seg inn hvilken betydning prisstigningen har på deres egen økonomi, selv om mange leser om det i media.

I mai var prisene totalt 5,7 prosent høyere enn under samme måned året før, viste de nyeste tallene fra SSB for inflasjon. Kjerneinflasjonen (prisstigningen utenom strøm og avgiftsendringer) steg samtidig til 3,4 prosent.

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenten 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent, det største rentehoppet på 20 år.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bach varslet samtidig at renten sannsynligvis skal videre opp på de fire gjenstående rentemøtene i år.

– Et tydelig varsel

Akselererende prisvekst og høyere rente gjør at sommerferien også vil bli dyrere, uavhengig om man velger Norges- eller utenlandsferie.

Olsen mener at den seneste rentehevingen er et tydelig signal til de med lån om at man bør være mer forsiktige med pengebruken fremover.

– Denne renteøkningen er et tydelig varsel. Dette vil umiddelbart bite mer i norske husholdninger, da vi er i full fart på vei mot en boliglånsrente på over fire prosent, sier hun.

Thea Olsen i Danske Bank sier folk bør droppe de dyre feriene de egentlig ikke har råd til.

Hun gjentar viktigheten med å sette seg inn i hvordan høy inflasjon og økt rentenivå påvirker privatøkonomien. Samtidig råder hun folk til å ha bufferkontoen på plass.

– Folk flest med boliglån bør være bekymret for økt rentenivå. Alle bør rydde opp i privatøkonomien nå.

Ond spiral

Olsen har forståelse for at folk ønsker å gjøre noe annet enn å gå i fjellet og sove i telt etter to år med pandemi. Samtidig slår hun et slag for å benytte seg av nærområdet dersom feriebudsjettet er trangt.

Hun advarer mot å ta seg råd til en ferie man egentlig ikke har råd til.

– Det å komme skjevt ut i høst og gå inn i vinteren med høyere gjeld er tungt og veldig dumt. Når man først har tullet seg inn i ond spiral av forbrukslån og kredittkortgjeld, kan det være vanskelig å komme seg ut av den også, sier hun.

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, advarer også om konsekvensene av å ta seg råd til dyrere ferie enn man egentlig burde.

– Mange kan bli fristet om man sitter inne med kredittkort, og tenker at man klarer å betale disse ned senere. Det må man være forsiktig med. Det kan føre til en tung start på høsten for mange, sier hun.

Derya Incedursun i Nordea advarer folk mot å bli for ivrig med pengebruken i sommerferien.

Incedursun tror det kan være lurt for mange å lage en oversikt over egen økonomi, og kutte i budsjettet der det er mulig.

Samtidig peker hun på at mange i disse dager ikke har rom i økonomien til å gjøre kutt.

Selv om folk har spart feriepengene fra de siste par årene, kan de høye prisene stikke kjepper i hjulene for nok en sommerferie.

– Under pandemien ble det en form for tvungen sparing for mange, og husholdningene sparte millioner av kroner. Disse sparepengene er imidlertid spist opp for mange grunnet den høye prisstigningen, sier Incedursun.

– Det er forståelig at folk ønsker å unne seg ting og oppleve friheten til å gjøre det man vil etter pandemien. Nå er det imidlertid økonomi og ikke pandemi som setter begrensninger for ferien, legger hun til.

– Skummelt å bruke penger man ikke har

Thea Olsen mener alle bør sette opp et regnestykke over utgiftene sine før man tar ferie i år.

– Det er skummelt å bruke penger man ikke har i disse tider. Har man egentlig ikke råd til å dra på ferie, så dropp det, sier hun.

Olsen håper folk kan løfte blikket litt og tenke mer langsiktig når det gjelder egen økonomi.

– Når du får feriepengene inn på konto, bør du gjøre en god vurdering på hvordan den økonomiske situasjonen din vil se ut til høsten. Har du en bufferkonto, så kan det være lurt å prioritere den fremfor å unne seg altfor dyre ting, sier hun.

Derya Incedursun råder folk til å planlegge feriebudsjettet så godt som mulig, spesielt nå som mange er bekymret for den høye inflasjonen.

På lik linje med Olsen råder hun til å ta ferien hjemme i nærområdet dersom man er bekymret for de økonomiske utsiktene til høsten.

– Selv folk med alminnelige inntekter kan kjenne at det blir tøft nå fremover. Det vil derfor være lurt å gå igjennom alle utgiftene man har, fra boligrente, strømavtaler og forsikring, for å se om det er noen grep man kan ta her, sier hun.