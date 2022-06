Ny frist for SAS og pilotene – ingen streik onsdag

Meklingen mellom SAS-pilotene og SAS fortsetter med ny frist om tre dager. Dermed blir det ingen streik onsdag, opplyser riksmekleren.

Det blir ingen pilotstreik i SAS onsdag, opplyste riksmekler Mats Wilhelm Ruland etter at meklingsfristen gikk ut like over midnatt natt til onsdag. Fristen forlenges nå med tre dager til natt til søndag, opplyser han.

STOCKHOLM (E24): Nok en gang er det drama rundt det kriserammede flyselskapet SAS, med fare for streik blant rundt 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotforeningene i de tre skandinaviske landene pågår i Stockholm.

Like etter fristen midnatt kommer nyheten om at meklingen fortsetter med en ny frist. Dermed blir det ingen streik onsdag, og flyene fortsetter som før. Med den nye fristen kan en eventuell pilotstreik først starte natt til lørdag.

Det opplyser riksmekler Mats Wilhelm Ruland til pressen en halvtimes tid etter midnatt natt til onsdag. Han uttaler seg i utgangspunktet om de norske pilotforeningenes forhandlinger.

– Der har man blitt enige om å fortsette prosessen, altså fortsette meklingen, i ytterligere tre dager, sier Ruland til pressen.

Ifølge Ruland gjøres det tilsvarende utsettelser for de danske og svenske foreningene, slik at meklingen fortsetter i tre døgn fra midnatt onsdag.

– Meklingen her vil pågå de neste tre dagene, sier han.

– Det er fordi det er komplekse spørsmål som skal løses, og vi trenger tiden for å finne en løsning på de problemstillingene, sier han.

Utsettelsen bekreftes også i en Twitter-melding fra Svensk Pilotförening.

– Fornuftig å ta en pust i bakken

Jan Levi Skogvang er fornøyd med at det blir videre forhandlinger. Skogvang leder SAS Norge Flygerforening (SNF), som er en del av Parat, og har deltatt i forhandlingene i Stockholm.

– Det er jo et forslag fra meklingsinstituttene om å gjøre det på den måten. Det er mye som ikke er berørt ennå. Det er fornuftig å ta en pust i bakken og fortsette, sier Skogvang til E24 like før klokken ett natt til onsdag.

– Du har en viss optimisme?

– Vi følte at det var riktig å gjøre det på denne måten, sånn som statusen var i forhandlingene, sier Skogvang.

Leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening (SNF), som er en del av Parat.

– Konstruktiv dialog

SAS-forhandlingsleder Marianne Hernæs opplyser til pressen at fristen nå blir satt til klokken 00.00 den 2. juli.

– Vi har jo sett at vi har hatt konstruktiv dialog spesielt de to siste døgnene. Så det er derfor vi gir oss tid til å ha en god dialog videre også, og grave ned i de utfordringene vi har, sier Hernæs.

– Forsiktig positiv, legger hun til.

Forhandlingsleder Marianne Hernæs i SAS sier det er konstruktiv dialog med SAS-pilotene. Nå fortsetter forhandlingene i tre døgn til, og dermed blir det tidligst pilotstreik fra natt til lørdag.

– Ønsker å snu hver eneste stein

Leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening (NSF) støtter også utsettelsen.

– Hvordan skal dette tolkes? At det er bevegelse eller at ingen ønsker å ta ansvaret for et brudd?

– Vårt ståsted er at vi ønsker å snu hver eneste stein før vi må sende 900 piloter ut i streik i sommerferien. Derfor mener jeg at det var en riktig vurdering av både meglerne og partene å gi en utsettelse. For å prøve å finne en løsning innen den nye tidsfristen, sier Klokset til Aftenposten/E24.

– Krevende mekling

Riksmekler Ruland møtte E24 utenfor Næringslivets hus tidligere på kvelden.

– Hvordan er stemningen der inne?

– Det pågår ganske hektisk møtevirksomhet nå, vi begynner å nærme oss fristutløpet. Det er en krevende mekling, kan jeg si, sa Ruland til E24 tirsdag kveld.

– Vi er ikke kommet i mål, og det er bra avstand mellom partene nå. Men vi har noen timer igjen, og vi kommer til å jobbe intensivt for å finne en løsning, sier han.

Hadde det blitt streik onsdag, ville trolig 76 prosent av alle planlagte SAS-avganger fra Gardermoen onsdag blitt innstilt, ifølge en gjennomgang NTB har gjort.

Norges riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Ikke vanlig med overtid

Det er ikke tradisjon i Sverige og Danmark for å fortsette forhandlingene på overtid, noe som skjer relativt ofte i Norge, opplyser Ruland. Tidligere i kveld regnet han likevel med at forhandlingene kunne fortsette en stund.

– Jeg tror nok vi kommer til å holde på så lenge det er grunnlag for å holde på, sier han.

– Har dere kommet noen vei på disse timene?

– Det har vært fremgang underveis her, ja. Men det er ingen løsning nå. Det er i og for seg ikke unormalt heller, men det er en del som gjenstår. Det er en vanskelig mekling, sier han.

SAS har opplyst at det er stort press på kundeservice og lengre ventetid enn normalt på grunn av streikefaren. Selskapet sier at reisende gratis kan booke om flyvninger mellom 27. juni og 3. juli til en senere dato, via selskapets nettsider.

Det har vært flykaos med en rekke fly innstillinger etter flyteknikernes streik fra 18. juni og NHOs lockout fra 26. juni. Tirsdag varslet regjeringen at streiken blant flyteknikerne skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Fakta Må kutte kostnader og hente penger Samtidig med lønnsforhandlingene er SAS i en krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Selskapet har i tillegg varslet at det har behov for å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger. Dette vil i så fall utvanne de eksisterende eierne. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. SAS skylder penger til alle de tre landene, og de har valgt litt ulike strategier: Et politisk flertall i Danmark åpner for å konvertere SAS-gjeld til aksjer, og er også villig til å øke den danske eierandelen i SAS til mellom 22 og 30 prosent

Sverige har sagt at landet ikke er langsiktig eier i SAS og ikke vil skyte inn mer penger nå, men også svenskene er villige til å konvertere SAS-gjeld til aksjer

Også Norge åpner for å om gjøre SAS’ gjeld til den norske staten på 1,5 milliarder kroner til aksjer, men Norge vil ikke gå inn med friske penger Les mer

– Kjempealvorlig situasjon

Skogvang i SAS Norge Flygerforening (SNF) sa tidligere på kvelden til E24 at det er streikevilje blant pilotene.

– Absolutt, det er det, sa Skogvang.

– Det kommer til å bli fryktelig kostbart, da. Er du ikke redd for at SAS bare skal gå konkurs?

– Jo, det er en kjempealvorlig situasjon vi er i, absolutt. Det alvoret henger over oss, og det har vi virkelig tatt. Det er ikke vår skyld at vi er her, det er SAS som har skapt denne situasjonen, som vi forlanger en avklaring på, sa Skogvang tirsdag kveld.

Kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS.

Fryktet «ødeleggende» streik

Kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS sa tirsdag kveld at hun håpet å unngå en konflikt.

– Vi håper naturligvis at vi skal komme til en løsning, og at det ikke blir noen konflikt i natt, sier Nyman.

– Hva er håpet basert på?

– Det er hvor ødeleggende det ville være for våre kunder, og hvor ødeleggende det ville være for selskapet, sier hun.

Hun peker på at det har vært en svært krevende situasjon for flyselskapene under coronakrisen, hvor flyene har stått på bakken i lange perioder.

– Det er klart at det har skapt en finansiell situasjon for selskapet som er enormt vanskelig. I denne situasjonen har vi laget en omstillingsplan som vi jobber med. Og den omstillingsplanen kommer til å lede fram til noe som kommer til å være riktig bra og gjøre selskapet konkurransedyktig, sier Nyman.

– Det er mye uro akkurat nå. Det er høysesong, veldig mange vil reise. Å gå ut i konflikt i den situasjonen, ville være veldig uansvarlig. Så vi håper at alle tar sitt ansvar, legger hun til.

– Hvor lenge kan SAS stå i en streik og tape potensielt 100 millioner om dagen?

– Det tror jeg er for tidlig å spekulere i. Det som er viktig i denne situasjonen er at vi får til et oppgjør, sier Nyman.

Fakta Brøt innledende forhandlinger etter én dag Det var ikke mulig å komme i mål i forhandlingene, mente Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening da pilotene brøt med SAS i slutten av mars. – Våre krav og SAS’ krav går i stikk motsatt retning, sa Klokset til E24 29. mars. Samtidig understreket forhandlingsleder Marianne Hærnes i SAS at alle måtte bidra for å få kuttet kostnadene i SAS. – Vi har blitt møtt med krav fra pilotforeningene som er ekstremt store, og som vil påføre oss ekstremt store kostnader. Det vi trenger nå er kostnadsreduksjoner, sa Hernæs til E24 i mars. Forhandlingene har ikke bare handlet om lønn, men også om fordelingen mellom jobb og fritid for pilotene og hvilke selskaper de skal jobbe for. SAS måtte halvere arbeidsstokken og sa opp 560 flygere under coronakrisen. Fagforeningene er kritiske til at SAS opprettet to nye datterselskaper, SAS Link og SAS Connect, der oppsagte piloter og kabinansatte må søke jobb på nytt. Norske SAS-flygeres forening har omtalt dette som umoralsk, uetisk og usolidarisk. Parat-foreningen SAS Norge Flyverforening varslet søksmål mot SAS. Les mer

– Har ikke livets rett

Flyanalytiker Lars-Daniel Westby i Sparebank1 Markets mener det kan bli vanskelig å få inn ny kapital i SAS hvis man ikke klarer å samarbeide internt.

– Ingen rasjonell investor vil stille opp med penger til SAS hvis ikke pilotene tilpasser seg etterspørselen og konkurrentene, skrev Westby i en melding til E24 tirsdag kveld.

– Pilotene kan godt si at de utgjør 3-5 prosent av kostnadene, men hvis ikke SAS får flyene i lufta når kundene vil fly, styrer pilotene nesten hele kostnadsbasen, skriver han.

Flyanalytiker Lars-Daniel Westby i Sparebank1 Markets.

Ifølge Westby har alle parter bidratt til at selskapet har havnet der det er i dag. SAS har flere ganger hatt behov for hjelp til å holde seg i gang, og i vår varslet selskapet igjen behov for å hente inn ny kapital.

– Dagens SAS har ikke livets rett. Å argumentere for å fortsette som i dag blir da ulogisk, skriver Westby.

Den 29. mars brøt pilotene forhandlingene etter bare én dag. SAS står i en krise og ser store behov for kostnadskutt, og forhandlingslederen i SAS omtalte pilotenes brudd i mars som «umusikalsk».

Det er tre år siden forrige pilotstreik i SAS. Den gang streiket pilotene i én uke.

Fakta Disse foreningene forhandler med SAS: Pilotene forhandler med SAS gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG), som ledes av Martin Lindgren. Den forhandler på vegne av fire pilotforeninger: SAS Norge Flygerforening (SNF), ledet av Jan Levi Skogvang og del av Parat

Norske SAS-flygeres forening (NSF), ledet av Roger Klokset og del av LO

Dansk Pilotforening (DPF)

Svensk Pilotförening (SPF) Les mer

Pressen er til stede for å følge med på innspurten i lønnsforhandlingene mellom SAS og pilotene.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sa tirsdag at Norge aksepterer å konvertere lån til aksjer i SAS, men at Norge ikke vil gå inn med nye penger i selskapet.