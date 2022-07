Toppsjefen om aksjeraset: – Det synes jeg er noe dritt

Det siste året har Schibsted-aksjen falt mellom 60 og 70 prosent. Det synes ikke administrerende direktør Kristin Skogen Lund noe om.

Konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund.

– Det synes jeg er noe dritt, sier hun.

– Jeg synes det er veldig kjipt, men samtidig er det en utfordring å håndtere det både internt og eksternt. Det handler om å beholde tilliten i markedet, motivasjonen internt og gjøre det vi kan for å bedre utviklingen. Men det er mye her vi ikke styrer.

Hun utdyper med å si at det er stor usikkerhet i verden som har bidratt til å senke aksjekursen, og som selskapet ikke råder over.

– Nå er aksjen historisk lavt priset, og alt går i bølger her i verden, så på et eller annet tidspunkt må det bli bedre. Vi skal gjøre vårt på det vi selv kan påvirke, men det er veldig mye vi ikke kontrollerer selv her.

Da selskapet fredag morgen la frem resultatrapporten for andre kvartal, var aksjen ned 7 prosent. Selskapet økte inntektene i perioden, mens ebitda (inntjening før renter, skatt og nedskrivninger) endte på 620 millioner kroner, ned fra 743 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Vil bli en hardere prioritering fremover

Skogen Lund understreker at hun er fornøyd med at konsernet øker inntektene, men at veksten koster for mye. I delårsrapporten fremgikk det at konsernet har identifisert og begynt å sette i gang kostnadsreduserende tiltak med virkning fra neste kvartal og utover.

– Vi har hatt en for høy vekst i kostnader, så det å stoppe den veksten vil gjøre veldig mye, sier hun.

– Noen områder er mer tidskritiske å investere i enn andre. Vi har mange gode idéer og prosjekter, og det er ikke alt det som må skje nå. Det vil bli en hardere prioritering fremover, hvor vi ikke lenger fyrer på alle sylindere samtidig, som vi jo kanskje har holdt på med en stund.

Hun refererer til 2021 som det året der Schibsted vokste mer enn noensinne, og at det tar tid å balansere ut initiativene selskapet iverksatte da.

– Jeg tror man vil se en bedre utvikling når vi får implementert en bedre balanse mellom investering, kostnad og lønnsomhet, sier Skogen Lund.

Vil ikke selge Adevinta

Før skatt landet Schibsted-resultatet for andre kvartal på minus 6,4 milliarder kroner, ned fra 305 millioner kroner i fjorårets andre kvartal.

Tapet er knyttet til Adevinta, der Schibsted med en eierandel på 35 prosent er største eier. Schibsted tar nå ytterligere 6,6 milliarder kroner i nedskrivninger (tap) knyttet til aksjefallet i Adevinta, etter å skrevet ned verdier for 13,5 milliarder kroner i forrige kvartal.

– Har du fortsatt tro på Adevinta-investeringen?

– Absolutt. Adevinta er et utrolig bra og sterkt selskap med en stor oppside. Jeg vil ikke selge de aksjene nå, fordi jeg mener den er altfor lavt priset, sier Skogen Lund.

Adevinta er de internasjonale markedsplassene, som ble skilt ut av Schibsted i 2019, og som nå inkluderer Ebay Classifieds Group.

Mediekonsernet Schibsted inkluderer blant annet Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende i Norge, og Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel Finn.no.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.