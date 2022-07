SAS-forhandlingene avsluttes – fortsetter fredag

STOCKHOLM/OSLO (E24): Torsdag ble en ny dag uten løsning i SAS-konflikten.

Flyselskapet SAS og pilotene ble ikke enige i løpet av torsdagens forhandlinger, som fortsatte utover natten.

Like før klokken 01.00 natt til fredag ble det meldt at forhandlingene gjenopptas fredag formiddag klokken 10.00.

– Vi har alle sammen et ønske om å gjennomføre, sier leder for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod, til pressen utenfor Næringslivets hus i Stockholm.

SAS' forhandlingsleder, Marianne Hernæs, sier at de «nå har behov for å sove litt».

– Det har gått litt frem og tilbake, og nå er vi litt mer tilbake kan man vel trygt si.

– Hva er det dere ikke blir enige om?

Det kan jeg ikke kommentere på, svarer Hernæs.

– Veldig komplisert

– Det er en rekke spørsmål som er viktige for begge parter som må løses for å få en enighet. De spørsmålene er ikke løst ennå, sier riksmegler Mats Ruland.

– Det er en veldig komplisert megling. Jeg skulle ønske det var bedre tempo i den, sier Ruland, og understreker at han «nok ikke har vært borti en megling som har tatt så lang tid som denne».

– Tror du det blir en løsning før helgen?

– Det får vi se. Det vet jeg ikke dessverre. Så lenge ingen har sagt at de vil gå hjem, så er alt mulig, svarer Ruland.

– Tar den tiden det tar

Pilotledere fra både Norge og Danmark uttalte seg gjennom torsdagen kort om forhandlingene.

– Det tar den tiden det tar, sa Roger Klokset, sjef for Norske SAS-flygeres forening, tidligere torsdag kveld til pressen i Stockholm.

– Vi vet at det er mange som venter på et resultat her. Vi holder på en stund til i hvert fall, men det er ikke avklart hvor lenge, la Klokset til.

Den danske pilotlederen Thyregod sa til NRK at han ikke trodde at forhandlingene kom til å få en løsning i løpet av kvelden.

Tapt over en milliard

SAS-forhandlingene startet opp igjen klokken 09.00 torsdag etter å ha blitt avsluttet onsdag.

Etter halvannen uke med streik har SAS kansellert 2.500 flyginger, noe som har rammet over 270.000 passasjerer, opplyste selskapet tidligere torsdag.

Selskapet gjentok torsdag anslaget om at streiken koster selskapet 100–130 millioner svenske kroner per dag, som altså har utgjort 1-1,3 milliarder svenske kroner hittil.