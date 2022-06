Gatwick og Schiphol må nedjustere sommeraktiviteten

Gatwick begrenser antall avganger i sommer på grunn av personellmangel, mens Schiphol setter tak på antall passasjerer og avlyser flere avganger.

Passasjerer på Schiphol i Nederland, en av Europas travleste flyplasser. Personalmangel har tvunget både Schiphol og Gatwick i London til å begrense sommerens trafikk. Flere kan komme til å følge etter.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det reduserte antallet avganger fra Gatwick betyr at flyselskaper blir nødt til å avlyse avganger, opplyser flyplassen på sine nettsider natt til fredag.

I den travle sommersesongen vil det på flyplassen, som er Storbritannias nest største, vil maksimalt 825 avganger per dag i juli og 850 i august. Det opplyses ikke i pressemeldingen hvor mange avganger det vanligvis går daglig i perioden.

Også Schiphol kutter

Meldingen kom noen timer etter at Schiphol i Amsterdam, en av Europas travleste flyplasser, meldte at det må settes et tak for antall passasjerer som reiser der per dag.

Årsaken er mangel på sikkerhetspersonell som flyplassen mener vil føre til «uhåndterbare køer og at mange reisende ikke vil rekke avganger».

– Det vil føre til utrygge situasjoner for både reisende og ansatte, heter det i en uttalelse fra flyplassen.

Personellmangelen skyldes at luftfarten fortsatt er i ferd med å komme seg etter den katastrofale innvirkningen koronapandemien hadde på bransjen.

Rammer titusenvis

Avgjørelsen vil trolig ramme ferieplanene til tusenvis av mennesker hver eneste dag, opplyser Schiphols administrerende direktør torsdag.

– Det er selvfølgelig frustrerende. Frustrerende for menneskene det gjelder, familier som har sett fram til å reise, frustrerende for flyselskapene, den første virkelige sommeren etter covid, frustrerende for reiseselskaper og frustrerende for oss, sier Dick Benschop.

Fra 7. juli og ut måneden skulle flyplassen ha håndtert 13.500 flere reisende per dag enn hva det er ansatte til.

Schiphol anslår å kunne ta imot rundt 72.500 reisende per dag i august.

Flere begrensninger på vei?

Også andre europeiske flyplasser har lignende problemer, blant dem Charles de Gaulle i Paris, som har strevd med å håndtere passasjerflyten, ifølge AFP.

Benschop sa torsdag at lignende tiltak som dem Schiphol har innført, snart vil bli innført også på flyplassen i Frankfurt og ved Heathrow i London, uten å spesifisere ytterligere.