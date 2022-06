Advarer unge boligkjøpere: – De er vant til fryktelig lave renter

Sebastian Kreppen (28) er mer bekymret for dyrere mat, strøm og drivstoff enn økt boliglånsrente.

Sebastian Kreppen (28) leter etter et oppussingsobjekt, og var mandag på visning på Bjølsen i Oslo. Her stiller han inngående spørsmål om kjøkkenviften til megler Duy Vidar Tang i Eiendomsmegler 1.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg er ikke superbekymret for at renten skal øke fremover, sier Sebastian Kreppen (28).

Han var blant 37 personer som mandag ettermiddag var på visning i den 52 kvadratmeter store to-romsleiligheten på Bjølsen. Kreppen, som jobber som byggeingeniør, forteller at han i løpet av det siste året har kjøpt og solgt en leilighet. Nå er han på utkikk etter noe nytt. Helst et oppussingsobjekt.

– Jeg ser etter en leilighet på denne størrelsen, som det er mulig å pusse opp uten at kostnaden overstiger taket jeg har satt meg på forhånd, sier han.

Fredag legger Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for mai.

– Mer bevisst på kostnadene

28-åringen sier han er mye mer bevisst på kostnadene nå enn da han kjøpte sist.

– For bare ett år siden var jeg ikke like bevisst på ting som fellesutgifter og at strøm var inkludert.

Kreppen sier han er mer bekymret for andre kostnader enn økt boliglånsrente.

– Bankene setter jo en slags sikkerhet for at renten skal stige med fem prosent - og jeg tror ikke renten vil lande på 7 prosent. Kanskje mellom 4 og 5 på det verste. Jeg er mer bekymret for at andre utgifter skal stige i tillegg, sier han og nevner de store prisøkningene på mat, strøm og drivstoff det siste året.

Sjekker dusjen: Sebastian Kreppen (28), som er på utkikk etter ny leilighet i Oslo.

– Vant til fryktelig lavt rentenivå

Det er over ti år siden styringsrenten var på mer enn 1,5 prosent. Norges Bank har lagt opp til syv rentehevinger før 2024 - tre i år og fire neste år. Det betyr økte utgifter for alle med store boliglån - og et rentenivå mange av dem som nå skal inn på boligmarkedet aldri har måttet forholde seg til.

André Kallåk Anundsen, boligforsker ved OsloMet, tror mange unge boligkjøpere ikke har tatt innover seg hva det vil kunne bety for lommeboken.

Boligforsker André Kallåk Anundsen er overrasket over den sterke boligprisveksten i 2022.

– Unge boligkjøpere har vent seg til et fryktelig lavt rentenivå, og en del har nok ikke tatt innover seg hva økte boliglånsrenter vil kunne bety for sin privatøkonomi. Dette til tross for at at renteøkningene har vært tydelig kommunisert, sier André Kallåk Anundsen, boligforsker ved OsloMet.

– Mange av de som tar boliglån i dag har aldri opplevd høye eller stigende nominelle renter - det er kun noe de har hørt foreldregenerasjonen snakke om på middagsselskaper, sier boligforskeren.

Han tror dette kan bidra til at renteøkningene vil ha sterkere effekt enn de ville hatt dersom rentenivået hadde vært høyere.

Overrasket over boligprisutviklingen

– For å være ærlig hadde jeg trodd vi skulle sett en større effekt av renteøkningen allerede, sier Anundsen.

En høyere rente bidrar normalt til å dempe prisveksten i boligmarkedet. Men til tross for økt styringsrente, har prisene fortsatt å øke. I april økte boligprisene i Norge med 0,3 prosent. Korrigert for sesongjusteringer var de uendret.

Boligforskeren presiserer at han ikke er bekymret for at mange unge boligkjøpere ikke vil klare å betjene boliggjelden.

– Men selv om bankenes stresstester legger opp til at man skal kunne tåle fem prosentpoeng renteoppgang, og fortsatt kunne opprettholde et brukbart forbruk, er det nok en del som ikke har tatt innover seg hvordan dette vil kunne slå ut på lommeboken i praksis, sier han.

– Jeg tviler sterkt på at renten vil stige mer enn fem prosent. Og det mener banken at økonomien min skal tåle, sier Sebastian Kreppen (28), som er på utkikk etter ny leilighet i Oslo.

Fakta Slik kan boliglånet ditt bli påvirket For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt.

Et lån på tre millioner kroner vil dermed få 30.000 kroner i økte rentekostnader pr. år, ikke medregnet skattefradrag.

Medregnet skattefradrag blir den økte rentekostnaden på 23.400 kroner for et lån på tre millioner hvis renten stiger med ett prosentpoeng. Les mer

– Mer penger vil gå til å betjene gjeld

I revidert statsbudsjett for 2022 pekes det på at norske husholdningers gjeld over flere år har vokst raskere enn inntektene. Regjeringen peker på den høye gjeldsbelastningen og de høye eiendomsprisene som de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

«Den høye gjelden gjør at en svært stor andel av husholdningenes inntekter går til å betjene renter og avdrag, til tross for lave utlånsrenter. Andelen vil trolig øke fremover, etter hvert som boliglånsrentene settes opp.»

Regjeringen skriver videre at de fleste husholdninger «bør ha tatt høyde for renteøkning, gitt det lave rentenivået».