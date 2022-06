Markant oljeprisfall: – Markedet begynner å lukte på en bekymring

Oljeprisen faller fredag ettermiddag. – Mange som velger å ta risiko av bordet nå og heller selger seg ut, sier oljeanalytiker.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Oljeprisen (brent) vendte oppover i morgentimene og var på et tidspunkt oppe i 121 dollar fatet i spotmarkedet. Men utover ettermiddagen har prisen gått i motsatt retning.

Fra toppunktet fredag har prisen for et fat nordsjøolje falt med sju prosent og handles i skrivende stund for 113,35 dollar fatet, rundt åtte dollar mindre.

– Selger seg ut

Analysesjef for olje i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, forklarer fallet med blant annet utviklingen den siste uken, der den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har strammet inn pengepolitikken og hevet renten med 0,75 prosentpoeng.

– Det som typisk kan skje på en fredag når det er litt usikkerhet om fremdriften i økonomien som det er litt nå, med høye energipriser, høy inflasjon og en sentralbank som må stramme inn og gjøre penger dyrere, så kan det forårsake en situasjon der markedet begynner å lukte på en bekymring om at etterspørselen etter olje vil komme noe ned på litt sikt, sier han.

– Og når du da har en langhelg i vente i USA, så er det mange som velger å ta risiko av bordet nå og heller selger seg ut – og så vente og se an litt hva som skjer neste uke, forteller Tonhaugen og legger til at «dette skjer med jevne mellomrom».

Søndag og mandag 19. og 20. juni er helligdager i USA og markerer slutten på slaveriet i USA.

Venter prekær situasjon i sommer

Oljeanalytikeren tror imidlertid at oljeprisen vil svinge opp igjen allerede neste uke, og kanskje også høyere enn toppunktet fredag.

– Det er en prekær situasjon i markedet i sommer. For selv om økonomien bremser litt er det en del andre effekter som gjør at etterspørselen etter olje vil stige likevel, sier Tonhaugen.

Han sikter til at folk skal reise på ferie, og om det så være seg med bil eller fly, så vil det i mange tilfeller kreve olje.

– Produksjonen fra raffineriene klarer kanskje ikke å holde tritt med denne sluttetterspørselen, og det kan føre til at man får enda høyere oppgang i diesel- og bensinprisene, sier Tonhaugen.

Oljeanalytikeren er klar på at vi ikke har vert gjennom det verste av oljepriser enda.

– Vi skal ikke se helt bort i fra at pumpeprisene vil komme opp i 30 kroner literen i sommer, sier Tonhaugen.