Venter høye strømpriser uavhengig av gassrør: – Dette kan bli stygt

Norske forbrukere må stålsette seg for høye strømpriser – uavhengig om gassen igjen vil strømme gjennom Nord Stream 1 i morgen, mener analytiker.

Europeiske land venter på om gasstilgangen på om gasstilgangen gjennom Nord Stream 1 tar seg opp i morgen tidlig. Men norske strømpriser vil trolig holde seg høye uansett, mener analytiker.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gassrørledningen Nord Stream 1 etter planen starte opp igjen klokken 06.00 norsk tid torsdag morgen.

Men det er knyttet usikkerhet til hvorvidt dette faktisk vil skje – og hvorvidt gassen vil flyte med full kapasitet fra Russland og ut i Europa.

– Dette er en del av Putins sjakkspill, sier råvareanalytiker i SEB, Ole Hvalbye, til E24.

– Han vil bruke enhver anledning som en unnskyldning til å strupe gassleveranser, for å treffe Europa økonomisk. Dette kan bli stygt.

Gassledningen har vært stengt siden 11. juli på grunn av vedlikeholdsarbeid. Onsdag har operatøren Gascade opplyst at arbeidet er avsluttet og at leveransene skal gjenopptas.

Samme dag skriver Bloomberg skriver at Russlands president Vladimir Putin signaliserer en åpning med kapasitet på 20 prosent. Samtidig arbeider EU-kommisjonen ut fra en antagelse om at gassledningen ikke kommer tilbake i drift som planlagt, skriver Reuters.

Tysklands regjering venter på sin side at leveransene skal gjenopptas, melder NTB.

EU vil ta krisegrep

For å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass har EU-kommisjonen foreslått at alle EU-land reduserer etterspørsel etter gass med femten prosent denne høsten og vinteren. Gjør de ikke det frivillig, ønsker kommisjonen å ha mulighet til å tvinge gjennom kutt.

Europas største næringslivsorganisasjon Business Europe mener det vil være katastrofalt hvis EU tvinger bedrifter til å kutte i driften for å sikre gasskutt, skriver NTB.

– Tvungen innskrenkning av produksjonen vil få katastrofale økonomiske konsekvenser og ofte en ugjenkallelig effekt på bedriftene, sier Markus Beyrer, toppsjef i Business Europe, ifølge nyhetsbyrået.

Hvalbye mener samtidig at EU-landene kommer til å ha forståelse for at å tvinge ned etterspørselen kan bli et nødvendig grep for å gjøre seg uavhengig av russisk gass.

– Jeg tror EU-landene forstår at dette er et europeisk problem og ikke et landbasert problem. Jeg tror vi vil se at Europa vil kjempe sammen mot en felles fiende, og at man skjønner at EU-kommisjonen best klarer å avgjøre hva som er til det beste for fellesskapet i denne situasjonen, sier han til E24.

– Det er skummelt, men sånn må det bli, politikken må gripe inn i konsumet. Forslaget viser alvoret i situasjonen. Det er alvorlig, men ikke overaskende, legger han til.

Putin vil benytte enhver unnskyldning for å begrense gasseksport til Europa, sier Ole Hvalbye

Norske forbrukere må stålsette seg

Uavhengig av om gassen igjen strømmer gjennom Nord Stream 1 i morgen tidlig mener Hvalbye at norske forbrukere må stålsette seg for hardere tider økonomisk.

– Det er viktig for mannen i gata å vite at dette er et strukturelt problem, og det kommer til å vare lenge. De høye strømprisene vi har sett så langt i år er bare starten. Dette varer nok i flere år, sier han.

Begrensede leveranser fra Russland er særlig dramatisk fordi det skjer samtidig med en varmebølge i Europa, som tærer på energilagrene.

– I fjor vinter hadde vi griseflaks med en mild vinter, mye regn og vind og godt med energi fra Europa. Får vi en kald, vindstille vinter nå blir dette derimot veldig alvorlig. Vinteren nærmer seg med stormskritt, det er den store jokeren fordi det er da vi har stort gassforbruk.

– Stikkordet her er: vi må stålsette oss for vinteren, for dette kan bli stygt, legger han til.

Strømprisene kan holde seg høye i flere år fremover , ifølge råvareanalytiker