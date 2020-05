Forbrukerrådet frykter uforståelig nettleie for folk

Forbrukerrådet frykter at myndighetenes forslag til ny nettleie vil gjøre det vanskeligere å være strømkunde.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Forbrukerrådet frykter at myndighetenes forslag til ny nettleie vil gjøre det vanskeligere å være strømkunde. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

Det er Regulerings­myndigheten for energi (RME) som har kommet med forslag til hvordan nettleien skal utformes. Dette skal ifølge RME fordele forbrukernes strømbruk jevnere for å belaste nettet mindre på enkelte tider av døgnet.

Forbrukerrådet tror det vil kunne forvirre forbrukerne.

– Vi vet fra før at det er svært vanskelig å orientere seg i strømmarkedet. De kompliserte prismodellene RME foreslår, vil dessverre ikke gjøre det enklere, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

Blyverket håper RME først tester ut om forslagene gir ønsket resultat.

Forslaget innebærer at kunder som i dag betaler nettleie ut fra forbruk, i større grad skal betale for hvor mye kapasitet de har bruk for.

– Det må fortsatt være slik at det kan lønne seg å etterisolere leiligheten eller investere i solceller. Hvis nettleien i mindre grad er knyttet til forbruk, vil besparelsene ved å redusere strømforbruket reduseres, sier Blyverket.