30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen

Å jobbe i butikk er Norges vanligste arbeidsplass i privat sektor, skriver Klassekampen. I alt 376.100 personer, tilsvarende 13,3 prosent av alle som har jobb, tjener til livets opphold i varehandelen, viser tall fra arbeidsgiverforeningen Virke.

Tallet er fallende. I fjor forsvant 2.600 arbeidsplasser på grunn av konkurser i varehandelen, opplyser fagforeningen Handel og Kontor. Etter at kosmetikkjedene Loco og Vita ble slått konkurs mandag, står 1.300 ansatte i fare for å miste jobbene sine.

– Våre prognoser for utviklingen sier at i løpet av en tiårsperiode vil 30.000 arbeidsplasser forsvinne i norsk varehandel, sier leder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.

I fjor handlet nordmenn for 15,7 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker, en omsetningsvekst på 22,5 prosent siden 2011. Til sammenligning har handelen i fysiske butikker i Norge økt med 2,1 prosent i samme periode. Verdiskapningen i norske butikker står for nesten 10 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Sundnes trekker fram bransjens viktighet både når det gjelder integrering og når det gjelder å gi ungdom sin første arbeidserfaring.

– Det er ikke noe godt å frykte for jobben sin, men vi er opptatt av at man ikke skal få panikk. Vi skal gjøre alt i vår makt for å få politikerne til å lytte, sier fagforeningslederen.