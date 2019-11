Forbrukertilsynet vil ha svar på hvorfor tre selskaper ikke tar imot kontanter

Det skriver ABC Nyheter.

Fursetgruppen driver blant annet Sanguine Brasserie på Operahuset, som er kontantfri. Det er en praksis som ifølge tilsynet reiser spørsmål om restauranten bryter finansavtaleloven. Forbrukertilsynet ber om å få avklart om restauranten «gir forbrukerne mulighet til å betale med kontanter».

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Naja Boone skriver i en epost til ABC Nyheter at de opplever at deres kunder er positive til kontantfri betaling. Hun skriver at det er i noen få tilfeller at gjesten ønsker å betale kontant, og «det finner vi alltid en løsning på».

Hun sier at alle deres restauranter, som blant annet omfatter Ekebergrestauranten, Grand Cafe og Maaemo, skal bli kontantfrie.

Babybanden ønsker ikke å kommentere saken overfor ABC Nyheter.

Frisørkjeden Cutters uttalte til ABC Nyheter i januar at det er mest effektivt både for kunden og dem, at det betales med bankkort eller Vipps.

Gründer og daglig leder Kristian Hauge Solheim uttalte den gang at han mente regelverket er utydelig og utdatert.

– I frisørbransjen representerer kontanter først og fremst et problem. Det myldrer med frisører som tar betalt svart, skrev Solheim i en epost.