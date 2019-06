Hellvik Hus og Gravdalgruppen slår seg sammen

Entreprenørene og bolig- og eiendomsutviklerne Hellvik Hus Gruppen AS og Gravdalgruppen AS slår seg sammen. Det nye selskapet får havnet Hellvik Gruppen AS.

– Ledelsen i de to selskapene har kjent hverandre gjennom mange år. Med denne sammenslåingen samler vi kreftene våre for å bygge et felles solid og framtidsrettet selskap som blir en betydelig aktør i byggebransjen både i det private og det offentlige markedet, sier Harald Henriksen, daglig leder i Hellvik Hus Gruppen AS, i en pressemelding.

Hellvik Hus har hovedkontor på Hellvik utenfor Egersund. Gravdalgruppen holder på sin side til i Førde. I fjor hadde de to selskapene en samlet omsetning på 910 millioner kroner. I 2019 budsjetterer de to selskapene med en omsetning på over 1 milliard kroner.

Sammenslåingen blir gjort for å gi selskapet større slagkraft i anbudsrunder og for å kunne gjennomføre større byggeprosjekter.

Daglig leder i Hellvik Hus Gruppen, Harald Henriksen, blir ny daglig leder i Hellvik Gruppen AS, mens nåværende styreleder i Hellvik Hus Gruppen AS, Geir Magne Aarstad, blir ny styreleder i Hellvik Gruppen AS.