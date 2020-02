Gjelsten og Sunde kjøper store deler av boet etter sportsbutikk-konkursen

Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sunde kjøper store deler av Gresvig-konkursboet, men nesten 500 av 2.000 ansatte mister jobben.

G-sport er en del av Gresvig AS. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB-Alexander Vestrum

Kjøpere er Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS, opplyser Gresvig AS i en pressemelding mandag.

– Jeg synes det er trist at en aktør som Gresvig, med over 100 års historie og hvor jeg også tidligere har vært en eier, forsvinner, sier Bjørn Rune Gjelsten.

– Samtidig er det et faktum at det lenge har vært en overetablering av sportsbutikker i Norge, noe som har bidratt til svak lønnsomhet i bransjen. Gjennom samarbeidet med Olav Nils Sunde og hans selskap O.N. Sunde AS får vi nå muligheten til å skape en solid aktør med langsiktige og finansielt sterke eiere, som gjennom Sport 1 og Intersport vil være den ledende faghandelskjeden i Norge, fortsetter han.

Styret i Gresvig Retail Group AS begjærte 3. februar i år selskapet konkurs, men butikkene fortsatte å holde åpent.

Finansmannen Bjørn Rune Gjelsten under John Fredriksens årlige julelunsj på Theatercaféen i 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Gjelsten eier Sport 1

Gjelsten Holding AS er hovedaksjonær i Sport 1 Gruppen AS, som har rundt 220 butikker fordelt på Sport 1, Anton Sport og Löplabbet. Overdragelse av butikker og eiendeler fra konkursboet til Gresvig forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Handelen inkluderer blant annet Gresvigs egeneide butikker og franchiseavtaler, varelager og rettigheter til bruk av Intersport-navnet i Norge. De egeneide butikkene som overtas, og butikker med franchiseavtaler, vil fremover bli profilert som Intersport, mens Sport 1-butikkene vil bli drevet som tidligere.

«Mange medarbeidere i butikker og på kjedesentralen blir tilbudt videre ansettelsesforhold, men det nøyaktige antall butikker og ansatte som videreføres, vil blant annet være avhengig av Konkurransetilsynets behandling av overdragelsen og resultatet av pågående forhandlinger med utleiere i regi av konkursboet om leiebetingelser», opplyser Gresvig.

Investor Olav Nils Sunde, her under eliteseriekampen mellom Aalesund og Lillestrøm i 2015, går inn på eiersiden. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Vil gi «et stort antall medarbeidere» jobb

– Det er svært gledelig at vi nå har lyktes i å finne en løsning sammen med Gjelsten Holding, Sport 1 Gruppen og konkursboet som gjør oss i stand til å videreføre store deler av virksomheten i Gresvig, sier Olav Nils Sunde, som har sittet som styreleder i Gresvig Retail Group AS.

– Beklageligvis er det ikke realistisk å videreføre samtlige butikker og funksjoner i den nye strukturen, men gjennom dette bidrar vi til å sikre at et stort antall av våre medarbeidere fortsatt har en jobb å gå til, legger han til.

Ifølge Nettavisen legges 34 butikker ned innen kort tid, og opptil 500 av de 2.000 ansatte som ble rammet av konkursen, mister jobben.