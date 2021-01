Kommunikasjonsverktøyet Slack med problemer mandag

Det skybaserte kommunikasjonsverktøyet Slack hadde mandag problemer. Også flere andre nett-tjenester hadde problemer.

Slack opplevde mandag problemer med sin meldingstjeneste. Foto: Kiichiro Sato, / AP / NTB

NTB

Publisert: Publisert: I går 17:05

Ved 21-tiden meldte Slack at de fleste problemene er løst. Brukerne blir bedt om å oppdatere Slack og ta kontakt dersom problemene vedvarer.

Det er fortsatt utfordringer med noen kalenderapplikasjoner og epostvarsling, opplyste Slack.

Selskapet skriver at de beklager overfor sine kunder, og at det skal komme med en forklaring på problemene.

Den første meldingen om at kunder hadde trøbbel med å komme seg inn i chattekanalen kom mandag ettermiddag klokka 16.14.

En halv time senere meldte selskapet på sine nettsider at de fortsatt jobbet med å løse problemene for sine 12 millioner brukere globalt. Problemene oppsto på første arbeidsdag i det nye året for mange, og rammet brukere i USA, Asia, Latin-Amerika, India og Europa.

Ved 19-tiden opplyste Slack at flere av brukerne klarte å logge seg inn, men at tjenesten hadde redusert ytelse.

Også flere andre nett-tjenester, deriblant Google, Zoom og Microsoft Teams har hatt problemer, ifølge VG. Avisen viste til oversikten til nettsiden Downdetector ved 17-tiden.