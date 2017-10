Storebrand kjøper Skagenfondene for 1,6 milliarder

Kapitalforvalter Storebrand kjøper selskapet Skagen AS fra eksisterende eiere.

Aftenbladet kjenner til at kjøpesummen er 1,6 milliarder kroner.

Det er de tre hovedeierne Kristoffer Stensrud, Tor Dagfinn Veen og Åge Westbø som også er gründerne i selskapet, som selger.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Ole-Christian Tronstad er det 90,95 prosent av selskapet som nå selges til Storebrand.

Får 75 prosent av oppgjøret i Storebrand-aksjer

75 prosent av kjøpesummen er aksjer i Storebrand som selgerne får. De øvrige 400 millionene er kontanter.

Storebrand skriver i en pressemelding at det vil videreføre Skagen som et eget selskap og uavhengig forvalter, samtidig som kundene får tilgang til et større utvalg av markedsledende investering- og spareløsninger.

Skagens uavhengige forvaltning og investeringsfilosofi videreføres, og porteføljeforvalterne og nøkkelansatte vil bli del av et partnerprogram. Kundeforholdene vil forbli hos Skagen, og kundene vil få tilgang til et bredere produktutvalg og kan fremover få dekket flere av sine finansielle behov.

Veien videre

Med en forvaltningsbransje som er i konstant endring, ser Skagen positivt på å bli kjøpt av en sterk og solid finansiell aktør. Transaksjonen vil levere reelle synergier og maksimere det langsiktige potensiale for Skagen, og gi anledning for selskapet til å utvikle seg til kundenes beste.

“Vi har tro på at dette vil sette oss i stand til å levere en enda bedre tjeneste til våre kunder. Ved å kombinere våre to selskapers komplementære ekspertise og Storebrands finansielle soliditet, vil vi ha større mulighet til å investere i fremtiden og drive innovasjon. Som alltid er vår første prioritet å gi kundene våre best mulig langsiktig avkastning og kundeservice”, sier Øyvind Schanke, adm. dir. i Skagen.

“Dette er en avtale som tilfører betydelig verdi til begge parter og våre kunder. Vi ser frem til å nyte godt av Skagens betydelige ekspertise innen aktiv forvaltning, direkte kundehåndtering og erfaring med internasjonal distribusjon. For vår del vil vi posisjonere oss for ytterligere vekst i spare- og pensjonsmarkedet, og på den måten skape verdier for våre investorer”, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.