Helse vest suspenderer to vikarbyråer

To vikarbyråer blir midlertidig suspendert av Helse vest som følge av kontraktsbrudd. De skal ikke ha utbetalt tilstrekkelig overtidstillegg til sykepleiere.

NTB

– Det er et klart kontraktsbrudd og er også et brudd på arbeidsmiljøloven, særlig likebehandlingsprinsippet. Leverandørene er derfor midlertidig suspendert fra kontrakten, sier direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse vest, Hilde Brit Christiansen.

Funnene er gjort hos to av seks vikarbyråer som er blitt kontrollert gjennom revisjon. Under revisjonen er det tatt stikkprøver hos leverandørene ved ulike tidspunkter i 2021. Funnene er blant annet at sykepleiervikarer ikke har fått riktig overtidsbetaling.

– Vi krever nå at de etterbetaler det vikarene har hatt krav på, og at de bedrer sine rutiner for å hindre lignende avtalebrudd i fremtiden. Det er gitt en måneds frist for å rette opp, sier Christiansen.

Kalles inn til møte

Avtalerevisjoner er et av tiltakene Sykehusinnkjøp HF og de regionale helseforetakene har for å sikre at vikarbyråene følger opp sine medarbeidere i sykehusene på rett måte. Alle vikarbyråene i avtalen kalles nå inn til et felles møte og må innen 48 timer bekrefte at de etterlever likebehandlingsprinsippet.

– At vi avdekker slike brudd viser at det er viktig at vi gjennomfører revisjoner blant alle leverandører. Her ser vi at rutinene og systemet vårt fungerer, sier Harald I. Johnsen i Sykehusinnkjøp HF.

Christiansen understreker at helseforetaket stiller strenge krav til vikarbyråene de benytter seg av.

– Under pandemiperioden har vikarbyråene bidratt med viktig faglig kapasitet for å bidra i krevende perioder. Det er derfor viktig at vi gjennomfører profesjonelle anskaffelser av vikartjenester. Selv om det er avdekket alvorlige kontraktsbrudd nå, er det store flertallet av leverandørene kompetente og seriøse aktører som tilbyr sine medarbeidere gode og ryddige vilkår, sier hun.

Fagforbundet fornøyd

Fagforbundet roser Helse vest for suspensjonen av vikarbyråene.

– Dette viser at Helse vest tar oppgaven som overordnet ansvarlig for helseforetakene og kontrollørfunksjonen på alvor, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Hun synes det er positivt at det blir iverksatt tiltak mot vikarbyråer som bryter avtaler.

– I en situasjon med ekstraordinær bruk av innleie i forbindelse med koronapandemien er det spesielt viktig å følge opp vikarbyråene, understreker Skoghaug.