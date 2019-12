Både Wallin og Virtanen anker ærekrenkelsesdom

Den svenske medieprofilen Cissi Wallin ble dømt for ærekrenkelser mot journalist Fredrik Virtanen for å ha anklaget ham for voldtekt. Begge anker dommen.

Foto: Fredrik Persson / NTB scanpix

Wallin ber om å bli frifunnet, mens Virtanen vil ha mer i erstatning, ifølge Expressen.

Dermed er det duket for en ny runde i retten.

Tingretten i Stockholm fant 9. desember Wallin skyldig i grov ærekrenkelse. Hun ble dømt til betinget fengsel og 100 dagbøter på 50 svenske kroner, i tillegg til å betale 90.000 kroner i oppreisning til Virtanen.

34 år gamle Wallin politianmeldte Virtanen i 2012, men etterforskningen ble henlagt på grunn av mangel på bevis. Fem år senere navnga Wallin 48-åringen på Instagram og anklaget ham for å ha voldtatt henne i 2006. Virtanen har benektet anklagene.

Innlegget fikk stor oppmerksomhet og førte til et stort press i mediene mot Virtanen, som blant annet måtte fratre som kommentator i Aftonbladet. Flere medier ble senere felt i svenske PFU for sin omtale av saken.

Cissi Wallin nekter for å ha brutt loven og har omtalt seg selv som en «varsler som advarte om en farlig person».

Tingrettsdommer Malou Lindblom understreket etter dommen at retten ikke har tatt stilling til hvorvidt det er hold i voldtektsanklagen mot Virtanen, og at domfellelsen bygger på det faktum at man ikke ustraffet kan spre slike anklager i offentligheten.

