Norwegian: Permitterer over 7300 ansatte

Flyselskapet stanser mesteparten av flygingene sine fra 21. mars, og må permittere 90 prosent av arbeidsstyrken i møte med viruseffektene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Etter å ha måtte sette nesten alle flyene sine på bakken, må Norwegian til sammen permittere mer enn 7.300 ansatte, eller 90 prosent av arbeidsstyrken.

Flyselskapet har også besluttet å kansellere til sammen 85 prosent av sine flyginger.

Det kommer frem i en børsmelding fra Norwegian mandag ettermiddag.

– Det næringen vår står overfor er enestående og kritisk, mens vi nærmer oss et scenario der de fleste av flyene våre blir satt på bakken midlertidig, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i meldingen.

– Flere regjeringer i Europa har allerede sagt at de vil gjøre alt de kan for å sikre at flyselskapene deres kan fortsette å fly når samfunnet kommer tilbake til normalen. Vi setter pris på at myndighetene i Norge har kommunisert at de vil iverksette alle nødvendige tiltak for å beskytte luftfarten i Norge, og følgelig sikre viktig infrastruktur og arbeidsplasser, fortsetter han.

I dagens melding skriver Norwegian at de fra den 21. mars hovedsakelig vil fly med redusert ruteplan innenlands i Norge, og mellom de nordiske hovedstadene. De vil operere «noen» europeiske flyginger, mens alle interkontinentale flyginger er avlyst (bortsett fra mellom Skandinavia og Thailand).

Disse reduksjonene vil fortsette frem til tidligst 17. april, og vil bli gjennomgått jevnlig, i tråd med innførte reiserestriksjoner, opplyser selskapet.

Det inkluderer piloter, kabinansatte, i tillegg til administrasjon- og vedlikeholdsarbeidere.

– Det er virkelig med et tungt hjerte at vi må permittere mer enn 7.300 av kollegene våre, men vi har dessverre ikke noe valg. Jeg vil imidlertid understreke at dette er midlertidig, for når verden vender tilbake til normalen, er mitt mål å beholde så mange av våre dedikerte kolleger som mulig, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i meldingen.

– Enestående og kritisk

I dagens melding skriver Norwegian at de fra den 21. mars hovedsakelig vil fly med redusert ruteplan innenlands i Norge, og mellom de nordiske hovedstadene. De vil operere «noen» europeiske flyvninger, mens alle interkontinentale flyvninger er avlyst (bortsett fra mellom Skandinavia og Thailand).

Disse reduksjonene vil fortsette frem til tidligst 17. april, og vil bli gjennomgått jevnlig, i tråd med innførte reiserestriksjoner, opplyser selskapet.

– Flere regjeringer i Europa har allerede sagt at de vil gjøre alt de kan for å sikre at flyselskapene deres kan fortsette å fly når samfunnet kommer tilbake til normalen. Vi setter pris på at myndighetene i Norge har kommunisert at de vil iverksette alle nødvendige tiltak for å beskytte luftfarten i Norge, og følgelig sikre viktig infrastruktur og arbeidsplasser, fortsetter han.

Norwegian understreker at de fra før har kansellert en betydelig del av de planlagte flyvningene, og at de denne uken kommer til å prioritere å få kundene hjem.

«Selskapet vil også jobbe tett med myndighetene for å sette i stand rednings-flyvninger dersom det er nødvendig,» skriver Norwegian meldingen.

Krever kriselån

Senest på fredag i forrige uke varslet Norwegian-sjefen at selskapet er uker unna kollaps i møte med virusutbruddet.

Den gang måtte konsernsjefen melde om 5.000 permitteringer, som nå altså har vokst til totalt 7.300.

– Det er bra regjeringen kommer med tiltak, men dette er ikke nok. Hovedutfordringen for oss og næringen er tilførselen av likviditeten i den akutte fasen vi nå er i. Vi snakker ikke om måneder, men uker, sa Schram før helgen.

Schram beskrev samtidig konsekvensene av virusutbruddet som «den største krisen i selskapets historie», og understreket at hele bransjen må få hjelp.

Publisert: Publisert: 16. mars 2020 14:24 Oppdatert: 16. mars 2020 15:07