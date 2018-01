Bøtelagt for å ha dumpet 15 tonn død laks i sjøen

I tillegg er to daværende sjefer i selskapene bøtelagt. Dykkeren som utførte jobben ved oppdrettsanlegget i Bømlo kommune ble også bøtelagt, og var den siste som godtok straffen da han før jul aksepterte en bot på 5.000 kroner, skriver Bergens Tidende.

– Dette var en bevisst handling. Det er uvanlig at man ser en handling bli utført med så åpenbart forsett, kommenterer politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal i Sørvest politidistrikt.

Hendelsen skjedde våren 2014, men først nå er saken avsluttet fra politiets side.

De to selskapene ble bøtelagt med 300.000 kroner hver. I tillegg ble en avdelingsleder i Bremnes Seashore bøtelagt med 20.000 kroner. En leder i daværende AD Offshore fikk en bot på 15.000 kroner.

– Her hadde man valgt enkleste løsning. Klippe opp noten og tømme dødsfisken ut i sjøen, påpeker Bjørndal.

Politiet er opptatt av at fisken som ble dumpet var syk, og at det var en mulig smittefare ved at dødsfisken spredde seg.

Det var Mattilsynet som anmeldte saken til politiet. Bremnes Seashore hadde da selv meldt om en uønsket hendelse. Seksjonsleder Arne Oftedal i Mattilsynet sier at saken ble betraktet som en såpass grov miljøsak at den ble politianmeldt. Handlingen innebar både forurensning av sjøen og fare for smittespredning.

Daglig leder Einar Eide i Bremnes Seashore sier de for lengst har akseptert og betalt bøtene. Hendelsen skjedde før Eide overtok som leder i selskapet.

– Vi har beklaget det som skjedde. Verken før eller siden har vi hatt en ledelse som har åpnet for slike handlinger. Vi har sikret våre rutiner, og er relativt trygge på at dette aldri vil skje igjen, sier Eide.