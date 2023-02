Næringsministeren vil ha svar fra Equinor

Næringsminister Jan Christian Vestre har bedt Equinor om en orientering knyttet til selskapets bruk av advokatselskapet Jackson Lewis. – Vi har god dialog med Equinor-styret, sier Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Onsdag skrev E24 at Equinor har hyret advokatfirmaet Jackson Lewis, som holder kurs i «fagforeningsunngåelse», i forbindelse med sin havvindsatsing i USA. Det skapte reaksjon fra stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap), som mener Equinor legitimerer «fagforeningsknusing» ved å samarbeide med advokatselskapet.

Equinor avviser på sin side fullstendig at de legitimerer fagforeningsknusing.

– Tvert imot, vi tilrettelegger for fagforeningsavtaler, sier informasjonssjef Ola Morten Aanestad.

I lys av artikkelen har næringsminister Jan Christian Vestre bedt om svar fra Equinor.

– Jeg har bedt Equinor om en orientering om den saken. Det var det første vi satt i gang da vi kom på jobb i dag tidlig. Så får vi se hvilken orientering vi får, sier han til E24.

Krav i eierskapsmeldingen

Torsdag ble regjeringens nye eierskapsmelding, som ble lagt frem i oktober i fjor, debattert i Stortinget.

Den nye eierskapsmeldingen, kalt «et grønnere og mer aktivt eierskap», inneholder en rekke endringer til hvilke forventninger staten har til de statlig eide selskapene. Blant annet knyttet til lønninger, bonus og klimarapportering.

Regjeringen har også større forventninger til hvordan statlig eide selskap skal forholde seg til fagorganisering.

– Helt nytt i denne eierskapsmeldingen at statlig eide selskap aktivt skal oppfordre sine ansatte til å fagorganisere seg. Selskapene forventes også å fremme retten til fri fagorganisering i hele leverandørleddet sitt, sier næringsminister Jan Christian Vestre til E24.

– Og det siste er veldig, veldig viktig, fordi Norge er jo på en måte gullstandard med det trepartssamarbeidet trepartssamarbeidet Trepartssamarbeid er samarbeid mellom organisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere (partene) og staten. Samarbeidet omfatter i hovedsak arbeidslivsspørsmål. vi har, fortsetter han.

Equinor påpeker til E24 torsdag kveld at selskapet har en tydelig global policy, der selskapet respekterer sine medarbeideres rett til organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger og samarbeid gjennom representative organer.

– Denne policyen er førende for vår virksomhet i alle markeder, også i USA, sier kommunikasjonssjef i Equinor Sissel Rinde.

Hva er eierskapsmeldingen? Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 70 selskaper.

De fleste selskapene forvaltes gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.

Staten eier hele eller deler av kommersielle selskaper som Equinor, Yara, Hydro, DNB og Kongsberg, samt selskaper som ikke egentlig opererer i det konkurransemarked, som Den Norske Opera og Ballett AS.

Eierskapsmeldingen sier hvordan staten vil forvalte eierskapet i selskapene.

All eierskapsforvaltning må ta utgangspunkt i aksjelovens bestemmelser.

Kilde: regjeringen.no

Kommunikasjonssjef i Equinor, Sissel Rinde, understreker overfor E24 at selskapet respekterer sine medarbeideres rett til organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger og samarbeid gjennom representative organer.

Skriftlig spørsmål fra SV

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, har også stilt et skriftlig spørsmål til statsråden, i forbindelse med E24 sin sak.

«Hvordan vurderer statsråden at Equinor følger opp disse forventningene i lys av denne saken, og vil statsråden be om redegjørelse fra Equinor rundt deres vurderinger av denne forretningsforbindelsen?» spør Knag Fylkesnes.

Men Vestre kom altså i forkjøpet av Knag Fylkesnes.

– Generelt så kan jeg si at vi forventer at våre selskaper er ledende innenfor ansvarlig virksomhet, og at de skal fremme retten til fri fagorganisering. Og da kan jo alle selskapene gjøre seg noen tanker om hvordan de best møter de forventningene, sier næringsministeren.

Vestre understreker at forventningene staten stiller av styrene handler om målene med eierskapet.

– Målene med eierskapet i Equinor, for å ta det selskapet konkret, er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Da er det viktig at selskapet posisjonerer seg på en sånn måte at de vil være en foretrukken partner.

– Jeg har fullt tillit til at selskapet forholder seg til de forventningene. Vi har godt samarbeid og god dialog med Equinor-styret, sier Vestre.

Vestre sier at han ikke på noe tidspunkt vil instruere Equinor om hvilke advokatselskap det skal samarbeide med.