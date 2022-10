Medier: Opec+ vurderer å kutte produksjonen med en million fat per dag

Oljegrupperingen vurderer å fortsette produksjonskuttene fra septembermøtet på neste ukes møte, men denne gangen langt mer.

De to internasjonale mediene Financial Times og Bloomberg melder søndag at oljegrupperingen Opec+, med Saudi-Arabia i spissen, vurderer å kutte produksjonen med over en million fat per dag. Begge viser til ikke-navngitte Opec-delegater.

Medlemslandene møtes kommende onsdag for å beslutte veien videre for oljeproduksjonen, det første fysiske møtet på over to år. Delegater til Bloomberg sier at størrelsen på eventuelle kutt først vil bli endelig avgjort på selve møtet, som finner sted i Wien.

Formålet med å kutte i produksjonen er for å løfte oljeprisen. Prisen for nordsjøolje, som brukes som referanse for oljehandel globalt, har siden midten av juni falt fra rundt 124 dollar fatet til 85 dollar fatet fredag, ifølge Infront.

Et kutt på en million fat per dag vil være det største Opec+-kuttet siden starten av coronapandemien.

Da begynte de å kutte for å løfte prisen etter et ras i kjølvannet av virusutbruddet, men har gjennom 2022 flere ganger økt produksjonen. På septembermøtet besluttet Opec+ imidlertid å kutte med 100.000 fat per dag.

Det eventuelle kuttet kommer samtidig som at store deler av verden kjemper for å få ned energikostnadene. USA-president Joe Biden forsøker for øyeblikket å senke drivstoffprisene for bilistene i forkant av det avgjørende mellomvalget i november.

To kilder som er orientert om Saudi-Arabias tankegang, sier imidlertid at landet er opptatt av å senke produksjonen for både å styrke prisene og holde litt produksjonskapasitet i reserve. Kongeriket frykter russisk produksjon kan falle kraftig senere i år når vestlige sanksjoner mot oljeeksporten skjerpes.

Fakta om OPEC Forkortelsen står for Organization of The Petroleum Exporting Countries og ble opprettet i 1960.

Består av Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Venezuela, Libya, De forente arabiske emirater, Algerie, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Ekvatorial-Guinea og Kongo.

Har de seneste årene blitt utvidet til Opec+, som består av medlemslandene over og ti andre samarbeidsland. Det inkluderer blant annet Russland.

Opecs mål er å påvirke oljeprisen på en måte som tjener medlemslandenes interesser. Dette handler i praksis om å unngå at prisen faller for lavt, men også å etterstrebe at den, og dermed også medlemslandenes inntekter, svinger minst mulig.

Organisasjonen har en betydelig, om enn minkende, innflytelse på oljemarkedet.