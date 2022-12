EU advarer Musk etter Twitter-ute­stengning av jour­nalister

EU advarte fredag Twitter-eier Elon Musk om at han kan bli gjenstand for sanksjoner etter meldinger om at flere journalister er utestengt fra plattformen hans.

NTB-AFP

Twitter har fjernet kontoene til journalister fra flere amerikanske medier som dekker selskapet og den nye eieren, Elon Musk.

Det dreier seg blant annet om journalister fra New York Times, Washington Post og CNN.

– Nyhetene om summarisk stengning av Twitter-kontoene til journaliser er urovekkende. EUs lov om digitale tjenester (Digital Services Act) krever respekt for medienes frihet og grunnleggende rettigheter. Det gjør også loven om mediefrihet, skriver EU-kommissær Vera Jourova – på Twitter.

– Elon Musk bør merke seg dette. Det går en rød linje. Og det finnes sanksjoner, skriver hun.